Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θετικός Γάλλος μαθητής που έμενε σε hostel

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έχει έρθει στην Ελλάδα μαζί με την καθηγήτρια που βρέθηκε θετική ενώ ταξίδευε με το πλοίο της γραμμής, στο Αιγαίο.

Ένας μαθητής διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό από το γκρουπ Γάλλων (μαθητών και καθηγητών) που ταξίδεψε στη χώρα μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για γκρουπ 28 Γάλλων, 4 καθηγητών και 24 μαθητών, οι οποίοι διέμεναν σε hostel στη Μενάνδρου, στο κέντρο της Αθήνας. Οι Γάλλοι αναμένεται να μεταφερθούν στο ΚΥ Αλεξάνδρας, ενώ στη συνέχεια θα οδηγηθούν σε ξενοδοχείο καραντίνας. Τον συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει το Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων του ΕΚΑΒ.

Την Δευτέρα, θετική σε κορονοϊό διαγνώστηκε μια Γαλλίδα καθηγήτρια, η οποία ταξίδευε με το Blue Star Delos.

Πριν το πλοίο φτάσει στη Σαντορίνη, άλλαξε πορεία, καθώς η Γαλλίδα ειδοποιήθηκε πως έχει κορωνοϊό. Η καθηγήτρια είχε υποβληθεί σε έλεγχο κατά την άφιξη του γκρουπ της εκδρομής των μαθητών από την Γαλλία, αλλά ταξίδεψε κανονικά με το πλοίο, πριν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα. Μετά την άφιξή τους, τα παιδιά και οι συνοδοί τους μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο καραντίνας.