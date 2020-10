Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: Έκτακτα μέτρα σε έξι περιοχές της χώρας

Στο "κόκκινο" η Καστοριά. Ποιες περιοχές ανεβαίνουν επίπεδο συναγερμού. Η δραματική έκκληση Χαρδαλιά στους πολίτες.

Μετά το νέο αρνητικό ρεκόρ με 865 νέα κρούσματα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ανακοίνωσε νέα έκτακτα μέτρα για την αναχαίτηση της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 6 το πρωί, σε επίπεδο 4 αυξημένου κινδύνου τίθεται η περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Ενημέρωσε πως στο επίπεδο 3 αυξημένης επιτήρησης παραμένουν τα Γιάννενα. Αυξάνεται το επίπεδο του συναγερμού σε επίπεδο 3 για τις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Βοιωτίας, Λάρισας και Σερρών, όπου η κατάσταση είναι κρίσιμη.

Αριθμός κρουσμάτων σήμερα ρεκόρ, αλλά και ρεκόρ τεστ με 24.116 τεστ μόνο σήμερα, επισήμανε ο κ. Χαρδαλιάς και τόνισε πως η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη.