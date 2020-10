Κόσμος

Πάπας: Ιστορική δήλωση για τους ομοφυλόφιλους

Σε μια ιστορική κίνηση προχώρησε ο πάπας Φραγκίσκος. "Ναι" στις σχέσεις συμβίωσης των ομοφυλόφιλων, δκαιούνται μια οικογένεια".

O Πάπας Φραγκίσκος, σε επίσημο κείμενο του Βατικανού που παρουσιάστηκε, τάσσεται υπέρ της έγκρισης νόμων οι οποίοι αναγνωρίζουν τις σχέσεις συμβίωσης των ομοφυλόφιλων πολιτών, όπως και τις οικογένειες που συνθέτουν.

«Οι ομοφυλόφιλοι έχουν δικαίωμα να ζουν μέσα σε μια οικογένεια. Είναι παιδιά του Θεού και δικαιούνται μια οικογένεια. Κανείς δεν θα έπρεπε να τίθεται εκτός κοινωνικού συνόλου ή να νιώθει δυστυχισμένος για τον λόγο αυτό. Πρέπει να φτιάξουμε έναν ειδικό νόμο, ώστε να είναι καλυμμένοι από νομικής απόψεως. Έδωσα μάχη γι' αυτό», υπογραμμίζει ο Πάπας.

Ο ιταλικός Tύπος υπογραμμίζει ότι ο Φραγκίσκος, με την κίνησή του αυτή που μπορεί δικαίως να θεωρηθεί ιστορική , απευθύνεται στους καθολικούς πιστούς και κληρικούς σε όλο τον κόσμο, με στόχο να ευαισθητοποιηθεί επαρκώς όλη η ιεραρχία και το ποίμνιο της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.