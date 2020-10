Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τα μέτρα για τις περιοχές σε “Επίπεδο 3” και “Επίπεδο 4”

Ποιες περιοχές τίθενται σε Επίπεδο Αυξημένης Επιτήρησης και ποια σε Επίπεδο Αυξημένου Κινδύνου.

Ο χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19 περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα προληπτικών μέτρων και κανόνων για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας, και εντάσσει τις 74 περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας σε επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας με αντίστοιχες δέσμες μέτρων που ισχύουν για όλους.

Πιο συγκεκριμένα περιφερειακές ενότητες εντάσσονται στα εξής επίπεδα : Επίπεδο 1 - Ετοιμότητας, Επίπεδο 2 - Επιτήρησης, Επίπεδο 3 - Αυξημένης Επιτήρησης και Επίπεδο 4 - Αυξημένου Κινδύνου.

Ο καθορισμός του επιπέδου κινδύνου σε κάθε περιοχή εξαρτάται από την αυξανόμενη ή μειούμενη τάση επιδημιολογικών μεγεθών, όπως ο αριθμός κρουσμάτων ανά 100 χιλιάδες κατοίκους, των δεικτών πληρότητας του συστήματος υγείας (πχ. χρησιμοποιούμενες απλές κλίνες και κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας) και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επιδημιολογικής κατάστασης, της κάθε περιοχής, όπως αυτά αποτυπώνονται από τα δεδομένα της ιχνηλάτησης αλλά και της συσχέτισης των κρουσμάτων και των επαφών τους. 17 κριτήρια αναλύονται και αξιολογούνται σε καθημερινή βάση προκειμένου να καθοριστεί το επίπεδο συναγερμού κάθε περιοχής.

Η εφαρμογή των μέτρων θα πραγματοποιείται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, εκτός αν προκύψουν έκτακτες περιστάσεις, που να δικαιολογούν εξαιρέσεις εντός της περιφερειακής Ενότητας, δηλαδή σε επίπεδο δήμου, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του υπουργείου Υγείας και της Πολιτικής Προστασίας.

Ο χάρτης επικαιροποιείται ανά 14 ημέρες με βάση τις εισηγήσεις ειδικής επιτροπής λοιμωξιολόγων του υπουργείου Υγείας ή και συχνότερα, όταν αυτό επιβάλλεται από τους υγειονομικούς και επιδημιολογικούς δείκτες. Επιπλέον ο προσδιορισμός των μέτρων και κανόνων υπόκειται σε τροποποιήσεις με βάση νεότερα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα.

Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνει ο χάρτης αυτός σε επιμέρους κανόνες που ίσχυαν έως σήμερα και οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

Χρήση μάσκας είναι υποχρεωτικής σε εσωτερικούς χώρους εργασίας και εξωτερικούς χώρους με συγχρωτισμό σε όλα τα επίπεδα συναγερμού για όλη τη χώρα. Περιορίζεται το ωράριο λειτουργίας της εστίασης και των κέντρων ψυχαγωγίας σε όλα τα επίπεδα συναγερμού, δηλαδή σε όλη τη χώρα σε όλη την επικράτεια. Πιο συγκεκριμένα: Οι παραπάνω επιχειρήσεις δεν θα λειτουργούν από τη 1 μετά τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί, στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο 1. Από τις 00:30 το βράδυ έως τις 5 το πρωί στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο 2 και από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 5 στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο 3. Στις συναθροίσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ορίζεται ανώτατο όριο χωρίς εξαιρέσεις τα 100 άτομα για τις περιοχές στο επίπεδο 1, τα 50 άτομα για τις περιοχές στο επίπεδο 2 και τα 9 άτομα στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο 3. Τίθενται αναλογικοί κανόνες τετραγωνικών και πληρότητας σε συνέδρια, χώρους λατρείας και μουσεία. Τίθενται αυστηρά όρια πληρότητας σε θέατρο, σινεμά και συναυλίες, που είναι τα εξής: 65% στο επίπεδο 1, 50% στο επίπεδο 2 , 30% στο επίπεδο 3. Τα όρια πληρότητας στην εστίαση καθορίζονται σε 80% για το επίπεδο 1, 65% για το επίπεδο 2 και 50% για το επίπεδο 3. Προβλέπεται χρήση μάσκας στα γυμναστήρια για το προσωπικό αλλά και τους αθλούμενους αναλόγως του επιπέδου συναγερμού.