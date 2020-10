Κοινωνία

Η οργή της μάνας για την δολοφονία των ανδρών της Ομάδας ΔΙΑΣ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναβίωσε στον Άρειο Πάγο η πολύκροτη υπόθεση. Τι ζήτησε η μητέρα ενός εκ των θυμάτων. Τι ήθελαν οι κατηγορούμενοι.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Με δάκρυα στα μάτια, η μητέρα του Γιώργου Σκυλογιάννη, του μοτοσικλετιστή της Ομάδας ΔΙΑΣ, που έπεσε νεκρός μαζί με τον Γιάννη Ευαγγελινέλη από τα πυρά κακοποιών, τον Μάρτιο του 2011, άκουσε τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να απορρίπτει το αίτημα αθώωσης ενός κατηγορουμένου.

Σήμερα συζητήθηκε και η αίτηση αναίρεσης, που είχε υποβάλει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, προκειμένου ο τρίτος κατηγορούμενος, που είχε αφεθεί ελεύθερος από το Εφετείο να καθίσει και πάλι στο εδώλιο τού κατηγορουμένου, αίτηση που έκανε δεκτή η έδρα.

Οι δύο μοτοσικλετιστές της Ομάδας ΔΙΑΣ έπεσαν νεκροί από τα πυρά κακοποιών στην περιοχή του Ρέντη, ύστερα από μία καταδίωξη χιλιομέτρων, η οποία ξεκίνησε από ληστεία στην περιοχή του Μενιδίου.

Η απόφαση τού δικαστηρίου αναμένεται πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.