Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πέθανε εθελοντής που συμμετείχε σε δοκιμή του εμβολίου

Απεβίωσε ένας από τους εθελοντές που συμμετείχε στην κλινική δοκιμή του εμβολίου της AstraZeneca.



Ένας από τους εθελοντές που συμμετείχε στην κλινική δοκιμή του εμβολίου που παρασκευάζουν η εταιρεία AstraZeneca και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για την Covid-19 απεβίωσε, ανακοίνωσε η υγειονομική υπηρεσία Anvisa της Βραζιλίας.

Η υπηρεσία δεν διευκρίνισε την υπηκοότητα του εθελοντή. Σύμφωνα ωστόσο με το Πανεπιστήμιο του Σάο Πάουλο, το οποίο βοηθά στον συντονισμό της τρίτης φάσης της κλινικής δοκιμής, ήταν Βραζιλιάνος.