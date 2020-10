Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ευρώπη: Η πρώτη χώρα που έσπασε το φράγμα των 1000000 κρουσμάτων

Ποιά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έσπσε το εφιαλτικό φράγμα του ενός εκατομμυριού κρουσμάτων.

Η Ισπανία έγινε η πρώτη χώρα της δυτικής Ευρώπης που καταγράφει περισσότερα από ένα εκατομμύριο κρούσματα νέου κορονοϊού, από την έναρξη της πανδημίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγειάς της χώρας σήμερα, αφού προστέθηκαν στο σύνολο 16.973 νέες μολύνσεις, σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα.

Το σύνολο των κρουσμάτων ανέρχεται πλέον σε 1.005.295, ενώ ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε κατά 156, στους 34.366.