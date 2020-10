Αθλητικά

Ostrava Open: “Αέρας” η Σάκκαρη, πέταξε εκτός τουρνουά τη Σβιτολίνα

Mετά την Κριστίνα Πλίσκοβα πέταξε εκτός τουρνουά της Οστράβας και το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης, την Ελίνα Σβιτολίνα από την Ουκρανία!

Η Μαρία Σάκκαρη ανταποκρίθηκε πλήρως στη μεγάλη πρόκληση και με έξοχη απόδοση νίκησε 2-0 σετ (6-3, 6-3) την αθλήτρια που βρίσκεται στην πέμπτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης (και νούμερο 1 του ταμπλό), Ελίνα Σβιτόλινα, στο πλαίσιο του β΄ γύρου στο τουρνουά της Οστράβα, που κατά πάσα πιθανότητα θα αποτελέσει την προτελευταία φετινή διοργάνωση για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Η 25χρονη Σάκκαρη προκρίθηκε στα προημιτελικά του τσεχικού τουρνουά σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη σε τρεις αγώνες απέναντι στη Σβιτόλινα, δηλαδή με αντίπαλο μια τενίστρια του world top-5, κάνοντας πράξη τη δήλωσή της πριν τον αγώνα: «Την έχω ξανά αντιμετωπίσει και την έχω κερδίσει. Ξέρω το παιχνίδι της και αυτή ξέρει το δικό μου».

Η Ελληνίδα ξεκίνησε πολύ δυνατά στον αγώνα και προηγήθηκε 3-0 με δύο μπρέικ. Στη συνέχεια η Σβιτόλινα αντέδρασε και πήρε τα επόμενα δύο γκέιμ, όμως με νέο μπρέικ η Σάκκαρη έκανε το 5-3 και πήρε προβάδισμα στην κούρσα της αναμέτρησης.

Με την ψυχολογία στα ύψη πια, η Σάκκαρη δεν πτοήθηκε όταν βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ (1-2) και ισοφάρισε άμεσα, με την Σβιτόλινα να παραμένει στο παιχνίδι ως το 3-3. Από την ώρα όμως που η αντίπαλός της κατάκτησε το έβδομο σετ κι έκανε μπρέικ αμέσως μετά, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έφτασε στο 6-3 και το 2-0 ύστερα από μόλις 76 λεπτά κι έφτασε τις δέκα νίκες στην καριέρα της απέναντι σε αθλήτριες της πρώτης δεκάδας.

Η Σάκκαρη θα μάθει αύριο (22/10) την αντίπαλό της στην προημιτελική φάση (μία από τις Τζαμπέρ ή Οσταπένκο), ενώ ο αγώνας της με έπαθλο μια θέση στην τετράδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή (23/10).