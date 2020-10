Αθλητικά

Eurocup: Δεύτερη νίκη για τον Προμηθέα

Την πρώτη εντός έδρας νίκη τους πανηγύρισαν οι Αχαιοί, στο πλαίσιο του 4ου Ομίλου.

Τη δεύτερη νίκη του στον 4ο όμιλο του EuroCup και πρώτη εντός έδρας πανηγύρισε ο Προμηθέας Πατρών. Οι Αχαιοί επικράτησαν με 88-72 της Ναντέρ, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Γάλλους στην τρίτη ήττα τους.

Η αμυντική «αφύπνιση» του Προμηθέα Πατρών στην τρίτη περίοδο, σε συνδυασμό με την επιθετική διάρκεια των Γιαννόπουλου και Μίλερ, οδήγησαν την ελληνική ομάδα σε άνετη νίκη επί της Ναντέρ.

Οι Αχαιοί «καθάρισαν» τον αγώνα στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν στο 27΄ ολοκλήρωσαν ένα επιμέρους σκορ 15-5, με το οποίο εξασφάλισαν μία διψήφια διαφορά ασφαλείας (61-49). Χωρίς να χάσουν μάλιστα τα αμυντικά ανακλαστικά τους, οι παίκτες του Μάκη Γιατρά δεν... αγχώθηκαν στον... επίλογο του αγώνα, φτάνοντας στο τελικό 88-72.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Χάρης Γιαννόπουλος με 21 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Ίαν Μίλερ με 19. Πολύτιμη η προσφορά του Βαγγέλη Μάντζαρη στο κομμάτι της δημιουργίας με 11 ασίστ. Από τους Γάλλους των 11 λαθών, ξεχώρισε ο Αλφά Καμπά με 20 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 46-44, 63-56, 88-72.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ρίζικ, Περούγκα, Μπάλακ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιατράς): Αγκμπελέσε 11, Λούντζης 3 (1), Τζέιμς 9 (1), Αγραβάνης 7 (1), Φαγέ 9 (1), Χριστοδούλου 2, Μάντζαρης (11 ασίστ), Γιαννόπουλος 21 (2), Μίλερ 19 (3), Ραντίσεβιτς 7.

ΝΑΝΤΕΡ (Ντοναντιέ): Μπερχανεμέσκελ, Μπάικς, Φορτάς, Φεβριέ 3 (1), Μπουκέ 2, Κορντινιέ 16 (2), Καμπά 20, Κονκλέν 2, Στόουν 16 (4), Γουόρεν 13 (3).