Πρόσληψη 2600 οπλιτών και αύξηση εισακτέων σε στρατιωτικές σχολές

Η ανακοίνωση του Υπ. Εθνικής Άμυνας, σε συνέχεια των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, στην Θεσσαλονίκη.

Εγκρίθηκε για το 2021 η εισαγωγή 516 επιπλέον σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές καθώς και η πρόσληψη 1.600 επαγγελματιών οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) και 1.000 οπλιτών βραχείας ανακατατάξεως (Ο.Β.Α.).

Αυτό ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας σε συνέχεια των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Δ.Ε.Θ. όσον αφορά στην ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας σε προσωπικό.

Η έγκριση των επιπλέον σπουδαστών και οι προσλήψεις οπλιτών πραγματοποιούνται μετά από συντονισμένες ενέργειες μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων Εθνικής 'Αμυνας, Οικονομικών και Εσωτερικών.