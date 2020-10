Κοινωνία

Μάνα και παιδί τραυματίστηκαν σε τροχαίο (εικόνες)

Απεγκλωβίστηκαν από το όχημα τους από πυροσβέστες, μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα.

Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Τετάρτης στην Τροχαία, την Πυροσβεστική αλλά και στο ΕΚΑΒ, μετά την σύγκρουση δυο οχημάτων, ενός επιβατικού ΙΧ κι ενός αγροτικού αυτοκινήτου, που κινούνταν στην εθνική οδό Τρικάλων – Λάρισας, στο ρεύμα προς Τρίκαλα.

Σύμφωνα με την «ΚΡΗΝΗ LIVE» τα οχήματα κινούνταν στην εθνική οδό με κατεύθυνση προς Τρίκαλα, συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο μετά τον Πετρόπορο.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης να εκτραπεί και να ανατραπεί από την εθνική οδό στον παράδρομο το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο που επέβαινε μια γυναίκα και ένα παιδάκι.

Από το ΙΧ ανασύρθηκε τραυματισμένη και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ η γυναίκα και ένα παιδί με καταγωγή χωριό του Δήμου Φαρκαδόνας.

Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και η γυναίκα και το παιδί να επιστρέψουν γρήγορα, υγιείς, στο σπίτι τους.

Πηγή: krinitrikalon.gr