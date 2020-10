Αθλητικά

Champions League: με το δεξί ο Ολυμπιακός στους ομίλους

Οι Πειραιώτες κατάφεραν να αποσπάσουν τους τρεις βαθμούς, στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των ομίλων.

Με σκόρερ την «ολόχρυση» αλλαγή του Πέδρο Μαρτίνς, Χασάν Κόκα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ολυμπιακός έκανε σούπερ... ποδαρικό στους ομίλους του Champions League, επικρατώντας της Μαρσέιγ με 1-0 και μπήκε απ' την αρχή σε θέση... οδηγού στον 3ο όμιλο, μαζί με τη Μάντσεστερ Σίτι, για τα δύο «εισιτήρια» που οδηγούν στους «16».

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε με... στυλ στην εφετινή φάση των ομίλων του Champions League και σημείωσε μία τεράστια νίκη επί της Μαρσέιγ, την οποία κι άξιζε με βάση τη συνολική εικόνα του στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν 53% κατοχή μπάλας στο ημίχρονο και κατέγραψαν τις πιο σημαντικές στιγμές με τις ευκαιρίες των Εμβιλά (10') κι Ελ Αραμπί (39'). Η Μαρσέιγ, επέλεξε ένα πιο συντηρητικό μοτίβο και πλησίασε στο γκολ στο 32', όμως ο Τοβέν βρήκε πολύ άσχημα τη μπάλα με το πόδι από πολύ καλή θέση στην περιοχή του Ολυμπιακού.

Στην εκκίνηση του β' ημιχρόνου, ένα λάθος της άμυνας του Ολυμπιακού έφερε σε θέση βολής τον Μπενεντέντο στο 46', όμως ο Σα έδιωξε εξαιρετικά με το πόδι.

Η συνέχεια ανήκε στον Ολυμπιακό, που έφτανε κοντά στην... πηγή (όπως στο πλασέ του Βαλμπουενά στο 71'), αλλά δεν μπορούσε να πιεί νερό. Τη λύση και τη μεγάλη νίκη, έδωσε τελικά ο Χασάν στο 90'+1' με καρφωτή, «σκαστή» κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Βαλμπουενά, μόλις επτά λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι.

Και οι περσινοί νταμπλούχοι Ελλάδας πανηγύρισαν ένα τεράστιο «τρίποντο», που τους δίνει άλλον... αέρα σε έξι βράδια για την επόμενη «αποστολή» τους στο «Ντραγκάο» κόντρα στην Πόρτο.

Ο διεθνής Αιγύπτιος επιθετικός, αφιέρωσε το γκολ στη μνήμη του πατέρα του, που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή πριν από πέντε χρόνια και γι' αυτό έκανε τις αντίστοιχες χειρονομίες δείχνοντας προς τον ουρανό, αμέσως μετά την επίτευξη του γκολ.

«Είναι πολύ σημαντική ημέρα για εμένα. Είναι η πρώτη μου συμμετοχή στο Champions League. Αλλά κι επειδή σαν σήμερα πριν πέντε χρόνια έχασα τον πατέρα μου και του το αφιερώνω αυτό το γκολ. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα και χαίρομαι που πήραμε τη νίκη...».ζάνς), Τοβέν (82' Ζερμέν), Μπενεντέτο (76' Ενρίκε), Παγιέ (76' Ράντονιτς).

Διαιτητής: Ντενιέλε Ορσάτο.(Ιταλία)

Κίτρινες: Χασάν

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Π. Μαρτίνς): Σα, Ραφίνι, Σεμέδο, Μπα, Χολέμπας, Εμβιλά Μπουχαλάκης, Ραντζέλοβιτς (78' Φορτούνης), Βαλμπουενά (90'+3' Σισέ), Μασούρας (84' Χασάν), Ελ Αραμπί (90'+3' Βινάγκρε).

ΜΑΡΣΕΪΓ (Α. Βίλας-Μπόας): Μανταντά, Σακάι, 'Αλβαρο, Τσάλετα-Τσαρ, Αμαβί, Ρονζιέ, Γκέιγ (85' Στρούτμαν) Σανσόν (77' ΚιουΤρομερά συγκινημένος, όχι μόνο για το «ολόχρυσο» τέρμα που σημείωσε και χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό επί της Μαρσέιγ, αλλά και για τη σημασία που είχε για τον ίδιο αυτό το γκολ, εμφανίστηκε ο σκόρερ των «ερυθρολεύκων», Χασάν Κόκα.

Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας του Champions League έχουν ως εξής:

1ος Ομιλος

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Λοκομοτίβ Μόσχας (Ρωσία): 2-2

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) - Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία): 4-0

2ος Ομιλος

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) - Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία): 2-3

Ιντερ (Ιταλία) - Γκλάντμπαχ (Γερμανία): 2-2

3ος Ομιλος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα) - Μαρσέιγ (Γαλλία): 1-0

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) - Πόρτο (Πορτογαλία): 3-1

4ος Ομιλος

Αγιαξ (Ολλανδία) - Λίβερπουλ (Αγγλία): 0-1

Μίντιλαντ (Δανία) - Αταλάντα (Ιταλία): 0-4

5ος Ομιλος

Τσέλσι (Αγγλία) - Σεβίλη (Ισπανία): 0-0

Ρεν (Γαλλία) - Κράσνονταρ (Ρωσία): 1-1

6ος Ομιλος

Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία) - Μπριζ (Βέλγιο): 1-2

Λάτσιο (Ιταλία) - Ντόρτμουντ (Γερμανία): 3-1

7ος Ομιλος

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) - Γιουβέντους (Ιταλία): 0-2

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία): 5-1

8ος Ομιλος

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) - Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ (Αγγλία): 1-2

Λειψία (Γερμανία) - Μπασακσεχίρ (Τουρκία): 2-0