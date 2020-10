Πολιτική

“Oruc Reis”: NAVTEX για παράταση των ερευνών κοντά στο Καστελλόριζο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραβάει κι άλλο το σχοινί των προκλήσεων η Άγκυρα, λίγες ώρες μετά την ηχηρή αποδοκιμασία της τακτικής της από την Τριμερή Σύνοδο στην Λευκωσία.

Σε παράταση των ερευνών του «Ορούτς Ρέις» στην ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η Τουρκία, με νέα Navtex που εξέδωσε το βράδυ της Τετάρτης.

Η παρουσία του τουρκικού ερευνητικού στην περιοχή, επρόκειτο να τερματιστεί σήμερα Πέμπτη.

Η νέα οδηγία προς ναυτιλομένους, που εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας, έχει ισχύ μέχρι την 27 Οκτωβρίου και επεκτείνει τις έρευνες του τουρκικού ερευνητικού στην ανατολική Μεσόγειο και κοντά στο Καστελλόριζο.

Την παράταση της Navtex είχε προαναγγείλει η τουρκική εφημερίδα «Yeni Safak», σημειώνοντας ότι το τουρκικό σκάφος θα παραμείνει στην Ανατολική Μεσόγειο στην περιοχή κοντά στο Καστελλόριζο.

Όπως ανέφερε η «Yeni Safak», σύμφωνα με την τουρκική κυβέρνηση, έχουν γίνει έρευνες σε έκταση 4.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και στόχος είναι σχεδόν να τετραπλασιαστούν, να φτάσουν δηλαδή τα 15.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η τακτική των προκλήσεων και της τουρκικής επιθετικότητας αποδοκιμάστηκε ηχηρά από τους ηγέτες της Τριμερούς Συνόδου Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, που έλαβε χώρα στην Λευκωσία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξαπολύοντας πυρά στον Τούρκο Πρόεδρο, τον επέκρινε λέγοντας ότι "ο Ερντογάν φαντασιώνεται αυτοκρατορικές πρακτικές με επιθετικές δράσεις".