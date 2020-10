Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Τα προβλήματα στην επικοινωνία, τα ξεσπάσματα και οι δοκιμασίες στις σχέσεις. Ποιοι ευνοούνται στον ερωτικό τομέα.

ΚΡΙΟΣ: Η υπομονή είναι μια λέξη παντελώς άγνωστη για εσάς. Η σημερινή μέρα έρχεται για να τεστάρει τις αντοχές και τις επιθυμίες σας. Σίγουρα δεν είστε από αυτούς που βάζουν νερό στο κρασί τους και καλό θα ήταν πριν ξεσπάσετε να είστε έτοιμοι να αναλάβετε και τις συνέπειες. Σήμερα η μέρα σας προσφέρει πολλές ευκαιρίες. Κατεβάστε τους τόνους και κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά.

ΤΑΥΡΟΣ: Σίγουρα κάτι δεν σας πάει καλά σήμερα αλλά δεν έχετε ολοκληρώσει ακόμα την εικόνα. Διατηρείτε μια στάση αναμονής γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ακόμα δεν είναι η ώρα για να εξωτερικεύσετε αυτά που σας καίνε. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας και μην ασχολείστε με αυτά που δεν ήρθε η ώρα τους ακόμα. Στα ερωτικά ήρθε η ώρα για επενδύσεις.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η έντονη επικοινωνιακή σας διάθεση όπως και η ανάγκη σας να συναναστρέφεστε και να περιστοιχίζεστε συνεχώς από ανθρώπους δεν είναι απαραίτητα κακή. Εκείνο που σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να θυμάστε είναι ότι η εμπιστοσύνη και η φιλία χτίζονται και κρίνονται με τον χρόνο. Η σημερινή μέρα σας φέρνει αντιμέτωπους με φιλικά πρόσωπα που ίσως δεν αξίζουν ούτε την προσοχή ούτε την εμπιστοσύνη σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η Σελήνη σήμερα στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο του Αιγόκερου σας φέρνει σε επαφή με συνεργάτες και όλους αυτούς που κατά κάποιο τρόπο αποτελούν τον κοινωνικό σας περίγυρο. Ενώ οι σχέσεις σας κρίνονται συνεχώς το τελευταίο διάστημα, σήμερα θα δείτε ξεκάθαρα ότι κάποιοι από αυτούς δεν σας ταιριάζουν απόλυτα και καλό θα ήταν περιορίζοντας τις συναναστροφές μαζί τους να κάνετε χώρο στη ζωή σας για κάτι καινούριο.

ΛΕΩΝ: Η εργασία συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον σας και σήμερα και παρά τις συνεχόμενες εκνευριστικές καθυστερήσεις στα σχέδιά σας τίποτε και κανείς δεν μπορεί να σας φρενάρει. Τα οικονομικά σας δεν έχουν σκοπό να σας απογοητεύσουν, για αυτό μην πτοήστε. Στον ερωτικό τομέα τα πράγματα παίρνουν την κατεύθυνση που εσείς θέλετε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Στον τομέα των ερωτικών σας η Σελήνη και σήμερα έρχεται για να σας τονίσει πως ότι λάμπει δεν είναι χρυσός. Παρά τη μεγάλη κινητικότητα στα συναισθηματικά σας και το ενδιαφέρον πολλών να εστιάζεται πάνω σας, εσείς ξέρετε καλά ότι αυτό που σας αξίζει δεν έχει εμφανιστεί ή τουλάχιστον δεν έχει προλάβει να εκφραστεί… ακόμη.

ΖΥΓΟΣ: Μετά από τις συνεχόμενες ταλαιπωρίες, γνωρίζοντας καλά πως ο αγώνας σας δεν έχει ακόμη δικαιωθεί, είστε αποφασισμένοι να συνεχίσετε να πολεμάτε για το δίκιο σας. Ακόμα και αν αισθάνεστε κουρασμένοι και απογοητευμένοι από συντρόφους και βασανισμένες σχέσεις ερωτικές… μην πτοήστε η δικαίωση δεν αργεί.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η επικοινωνίας σας σήμερα δεν είναι εύκολη και δημιουργεί προβλήματα, παρεξηγήσεις και ασυνεννοησίες που έχουν ως αποτέλεσμα να σας χαλάσουν τις σχέσεις. Αν έχετε κάποια διαφωνία με τους γείτονες ή τα αδέρφια σας καλό θα ήταν να αφήσετε τη συζήτηση για μια άλλη μέρα. Οι γνώμες των φίλων δεν έχουν καμία σχέση με τη δική σας πραγματικότητα.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Κάποια απρόοπτα έξοδα προβλέπονται σήμερα και ακριβώς επειδή δεν τα είχατε στον νου σας, σας αγχώνουν. Η οικογένεια σας για άλλη μια φορά στηρίζει με κάθε τρόπο. Στα ερωτικά σας καλό θα ήταν να μην προσπαθείτε να κρατάτε μυστικά γιατί πολύ γρήγορα θα έρθουν στην επιφάνεια και θα βρεθείτε στη θέση… του κατηγορούμενου.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μετά από συνεχόμενα σκαμπανεβάσματα η επικοινωνία με το έτερο ήμισυ σήμερα θα μπορούσε να βρει τον τρόπο να αποκατασταθεί. Μετά από ειλικρινή συζήτηση τα πάντα θα μπορούσαν να μπουν σε φάση ηρεμίας, αρμονίας και μεταμόρφωσης. Θα ήταν χρήσιμο σήμερα να κρατήσετε τις ενδοοικογενειακές συζητήσεις σε χαμηλούς τόνους ώστε να αποφύγετε τις εντάσεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Έχετε την ανάγκη να αποσυρθείτε σήμερα. Οι κοντινοί σας άνθρωποι σας γνωρίζουν πολύ καλά και ξέρουν να κρατούν τις αποστάσεις ώστε να μην διαταραχθούν οι σχέσεις σας. Ο χρόνος είναι πολύτιμος και απαραίτητος για σήμερα. Το παρελθόν έχοντας τη μορφή ενός αγαπημένου… σας χτυπάει την πόρτα.

ΙΧΘΥΕΣ: Η αμεσότητα των συναισθημάτων σας είναι γνωστή. Στα ερωτικά σας νοιώθετε όμορφα και αυτό σας τροφοδοτεί. Σήμερα ειδικά καλό θα ήταν να συγκρατήσετε τον εαυτό σας. Το να προσφέρετε απλόχερα βοήθεια οικονομικής φύσεως σε ανθρώπους που θεωρείτε φίλους σας είναι φυσικά «έργο Θεού» από την άλλη όμως θα ήταν συνετό να διατηρήσετε μια διάκριση ώστε να μην πέσετε θύμα εκμετάλλευσης.

Πηγή: astrologos.gr