Κοινωνία

Ισχυρός σεισμός ανοιχτά της Ζακύνθου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου.

Σεισμική δόνηση 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ισχυρή», καταγράφηκε στις 02:00 σε θαλάσσιο χώρο στο νότιο Ιόνιο πέλαγος, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου σε απόσταση 57 χιλιομέτρων δυτικά των νησίδων των Στροφάδων, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης ήταν 10,5 χλμ. Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Ζάκυνθο, αλλά και σε περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου.