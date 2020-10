Αθλητικά

Μένει στον ΠΑΟΚ ο Βιεϊρίνια

Ο Πορτογάλος άσος θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Τελικώς, το... σίριαλ του Αντελίνο Βιεϊρίνια είχε ευτυχές τέλος για τον ποδοσφαιριστή και τον ΠΑΟΚ. Ο Πορτογάλος άσος θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης καθώς υπέγραψε το συμβόλαιό του, που θα τον κρατήσει στην Τούμπα τουλάχιστον ως το τέλος της τρέχουσας περιόδου.

Τη συμφωνία ουσιαστικά ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Instagram ο γιος του Ιβάν Σαββίδη, Γιώργος. Ο Βιεϊρίνια θα ενισχύει τον ΠΑΟΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς δεν μπορεί να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα.