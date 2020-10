Υγεία - Περιβάλλον

Γιαννάκος στον ΑΝΤ1: Γιατροί και νοσηλευτές δεν κάνουν τεστ τακτικά (βίντεο)

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τα κρούσματα κορονοϊού στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» και κρούει στον κώδωνα του κινδύνου.