Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η ώρα της απόφασης για τις αναστολές

Έφτασε η ώρα για το κρίσιμο θέμα που αφορά τις "αναστολές" στις εφέσεις των καταδικασθέντων σε καθείρξεις για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Πιθανότατα σήμερα είναι η μέρα που το δικαστήριο θα ανακοινώσει την απόφαση του ως προς το κρίσιμο θέμα που αφορά τις αποκαλούμενες "αναστολές" στις εφέσεις των καταδικασθέντων σε καθείρξεις για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Ο κύκλος των αγορεύσεων της υπεράσπισης μετά την πρόταση της εισαγγελέως Έδρας, που ζήτησε να παραμείνουν όλοι οι καταδικασθέντες πλην Γιώργου Ρουπακιά, ελεύθεροι, ολοκληρώθηκε χθες.

Έτσι, όπως εκτιμάται, η σημερινή ημέρα θα δώσει απαντήσεις ως προς το αν και ποιοι από τους συγκατηγορουμένους τού ισοβίτη πλέον δράστη της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, θα οδηγηθούν μαζί του στην φυλακή.

Η σημερινή συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί οπότε και αναμένεται να αγορεύσει η εισαγγελέας επί των αιτημάτων που έθεσε ο πρώην βουλευτής καταδικασμένος σε 13ετή κάθειρξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης, σε χρόνο ωστόσο που δεν προβλέπεται καθώς έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου επί της ενοχής και των ποινών.

Αφού λυθεί το ζήτημα των αιτημάτων Κασιδιάρη ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έκδοση της απόφασης σχετικά με το ανασταλτικό αποτέλεσμα στις εφέσεις των καταδικασθέντων.

Όπως εκτιμάται, το δικαστήριο θα αποσυρθεί σε διάσκεψη και η πρόεδρος θα ενημερώσει για τον χρόνο που θα απαιτηθεί. Εφόσον η απόφαση ανακοινωθεί σήμερα, μάλλον θα πρέπει να αναμένεται το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ.

Αν ωστόσο το δικαστήριο θέλει να διασκεφθεί αρκετές ώρες τότε μάλλον η απόφαση θα ανακοινωθεί την Παρασκευή το πρωί.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου και εφόσον κρίνει ότι κάποιοι απόντες καταδικασθέντες πρέπει να οδηγηθούν στην φυλακή, τότε ξεκινά η κινητοποίηση του μηχανισμού για την σύλληψη καταδικασθέντων προκειμένου να μεταχθούν στις φυλακές, με εντολή του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών στον οποίο θα αποσταλούν τα διατακτικά του δικαστηρίου. Ωστόσο αντί σύλληψης οι καταδικασθέντες έχουν δυνατότητα να μεταβούν οι ίδιοι στον Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών ώστε να μεταφερθούν απευθείας σε σωφρονιστικό κατάστημα αντί να οδηγηθούν πρώτα στην ΓΑΔΑ.