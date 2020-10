Κοινωνία

Ο Στέλιος Προσαλίκας στον ΑΝΤ1 για την αυτοκτονία του ιδιοκτήτη γηροκομείου στον Άγιο Στέφανο (βίντεο)

«Δεν άντεξε το βάρος» ανέφερε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων για την αυτοκτονία του φίλου του. Τι ανέφερε συγγενείς του 41χρονου.