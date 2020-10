Life

Δανάη Μιχαλάκη: Ο ρόλος της ως “Δρόσω” στις “Άγριες Μέλισσες” και οι φήμες για γάμο (βίντεο)

Τι σχόλια άκουγε από τους τηλεθεατές για τις πράξεις της Δρόσως; Τι θα ήθελε να συμβεί στην ηρωίδα που υποδύεται, αν έγραφε εκείνη το σενάριο; Τι απαντά στις φήμες για τον γάμο της.