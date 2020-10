Life

Ιωάννης Απέργης: Όταν ήρθαμε στην Ελλάδα μέναμε σε παγκάκια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο «Έλτον» που έχει κλέψει τις εντυπώσεις στην κωμική σειρά «Παρουσιάστε», δίνει την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη και ανοίγει την καρδιά του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου/