Οικονομία

Αναδρομικά συνταξιούχων: Ξεκινούν οι πληρωμές

Πιστώνονται τα χρήματα στους πρώτους δικαιούχους των αναδρομικών με την καταβολή της κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Από σήμερα το απόγευμα πιστώνονται τα χρήματα στους πρώτους δικαιούχους των αναδρομικών με την καταβολή της κύριας και επικουρικής σύνταξης. Για να είναι διακριτό το ποσό των αναδρομικών η κατάθεση στους λογαριασμούς θα γίνει σε διαφορετικό κωδικό, ώστε να μην μπερδευτούν οι συνταξιούχοι με το ποσό της κύριας και επικουρικής σύνταξης.



Η τελευταία πληρωμή θα γίνει την Τρίτη 27 Οκτωβρίου το απόγευμα λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, ώστε να πληρωθούν και οι τελευταίοι δικαιούχοι.



Στις 23 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις καθώς και τα αναδρομικά των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ) που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9. Τα χρήματα θα πιστωθούν από την προηγουμένη το απόγευμα, στις 22 Οκτωβρίου.

Στις 26 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις και τα αναδρομικά των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ) που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8. Η πίστωση στους λογαριασμούς θα γίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου το απόγευμα.



Στις 27 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μη μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ). Η πίστωση στους λογαριασμούς θα γίνει τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου το απόγευμα.



Στις 29 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, θα καταβληθούν κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ. Η πίστωση στους λογαριασμούς θα γίνει την Τρίτη 27 Οκτωβρίου το απόγευμα.



Δεν θα λάβουν αναδρομικά σε αυτή τη φάση όσοι συνταξιούχοι υπέβαλαν αίτηση πριν ή κατά το 11μηνο και ξεκίνησαν να πληρώνονται τη σύνταξη μετά τον Ιούνιο του 2015. Ειδικότερα, θα λάβουν οι ίδιοι τα αναδρομικά που δικαιούνται χωρίς αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Σύμφωνα με τα Νέα πρόκειται για τις ειδικές εκείνες περιπτώσεις συνταξιούχων που η συνταξιοδότησή τους έπεσε κοντά στο 11μηνο, με αποτέλεσμα να λάβουν, κατά την πρώτη απονομή της σύνταξης, αναδρομικά ποσά που αντιστοιχούσαν στο σύνολο ή τμήμα της περιόδου Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016.



Τέλος, στις περιπτώσεις που συνταξιούχος ήταν εν ζωή ολόκληρο το 11μηνο που μεσολαβεί από 11.6.2015 έως και 12.5.2016 και απεβίωσε μετά τις 12 Μαΐου 2016, τότε οι νόμιμοι κληρονόμοι του δικαιούνται το ποσό των αναδρομικών που αντιστοιχεί στο συνταξιοδοτικό του εισόδημα την περίοδο 11.6.2015 - 12.5.2016. Ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβιβαστεί ή όχι η σύνταξή του, οι κληρονόμοι του – δηλαδή η σύζυγος ή ο σύζυγος ή τα παιδιά κ.λπ. – θα λάβουν τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στις περικοπές που είχε ο θανών, με αίτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ.