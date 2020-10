Πολιτική

Τζιτζικώστας για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: μέτρα τώρα για να αποφύγουμε το lockdown (βίντεο)

Απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τα μεσάνυχτα και γενικευμένη χρήση μάσκας παντού, μεταξύ των μέτρων που θα ζητήσει ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας από τον Πρωθυπουργό.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε αναφερόμενος στην πανδημία του κορονοϊού, ότι «δεν είμαι από αυτούς που κουνάνε το δάχτυλο στους πολίτες» και δήλωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας επιδεικνύει μια εξαιρετικά υπεύθυνη στάση, αλλά μια μικρή μειοψηφία εξακολουθεί να αγνοεί τα μέτρα και τους κανόνες, βάζοντας σε κίνδυνο όλους τους πολίτες.

Ο κ. Τζιτζικώστας ήταν κατηγορηματικός λέγοντας, «είτε θα τηρήσουμε στο ακέραιο όλα τα μέτρα με ατομική ευθύνη, είτε το κράτος θα αναγκαστεί να μας επιβάλλει νέα με οδυνηρές συνέπειες που θα αλλάξουν τη ζωή μας».

Ερωτηθείς αν η Πολιτεία επέδειξε ολιγωρία πριν από το δεύτερο κύμα της πανδημίας, είπε πως στη διαχείριση κρίσεων είναι πολύ πιθανό να γίνουν λάθη και να υπάρχουν παραλείψεις. Αλλά δεν μπορείς να πάρεις μέτρα όταν τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν το δικαιολογούν. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η Θεσσαλονίκη πριν από λίγε μέρες είχε περίπου 15 κρούσματα πριν εκτοξευθούν χθες.

Επανέλαβε όμως ότι η αποδοτικότητα των μέτρων εξαρτάται από τον πολίτη και κατά πόσο τα εφαρμόζει, καθώς «δεν μπορεί να υπάρχει πίσω από κάθε πολίτη ένας αστυνομικός για να ελέγχει αν φοράει τη μάσκα του».

Ο κ. Τζιτζικώστας, αναφερόμενος στη τηλεδιάσκεψη που θα έχουν σήμερα όλοι οι Περιφερειάρχες της χώρας με τον Πρωθυπουργό, αποκάλυψε ότι ο ίδιος προτίθεται να ζητήσει την επιβολή μέτρων ώστε να μη οδηγηθούμε σε lockdown που θα έχει δραματικές συνέπειες τόσο στην κοινωνία όσο και στην οικονομία.

Χαρακτηριστικά είπε ότι κάποια εξ αυτών θα μπορούσαν να είναι, η γενικευμένη χρήση μάσκας παντού, αλλά και η απαγόρευση κυκλοφορίας από τα μεσάνυχτα ως τις 5 το πρωί.