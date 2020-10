Τεχνολογία - Επιστήμη

Facebook: έρχεται και στην Ελλάδα η νέα υπηρεσία “ραντεβού”

Πως θα λειτουργεί η νέα υπηρεσία για εύρεση συντρόφου, που καθυστέρησε να έρθει στην Ευρώπη λόγω της πανδημίας.

Το Facebook έκανε γνωστό ότι θέτει σε λειτουργία τη νέα υπηρεσία «ραντεβού» σε 32 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα. Η υπηρεσία Facebook Dating, που ήδη είναι διαθέσιμη σε 20 χώρες του κόσμου, επρόκειτο να ενεργοποιηθεί στην Ευρώπη τον Φεβρουάριο, αλλά λόγω της πανδημίας καθυστέρησε.

Η νέα υπηρεσία, η οποία ξεκίνησε στις ΗΠΑ πέρυσι τον Σεπτέμβριο, επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν ένα ειδικό προφίλ για εύρεση συντρόφου, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορούν να διαγράψουν, εάν θελήσουν, χωρίς να επηρεαστεί ο λογαριασμός τους στο Facebook.

Το μικρό όνομα και η ηλικία του χρήστη θα εισάγεται στο Facebook Dating αυτομάτως από τον λογαριασμό του στο Facebook και δεν θα μπορεί να τροποποιηθεί, ενώ το επίθετό του θα παραμένει κρυφό. Πέρα από αυτό, ο χρήστης θα επιλέγει ποιες άλλες πληροφορίες από την προσωπική ζωή του θα εμφανίζονται.

Όπως δήλωσε η υπεύθυνη της νέας υπηρεσίας, Κέιτ Όρσεθ, σε σχετική ανάρτησή της, «ξεκινούμε το Facebook Dating στην Ευρώπη για να βοηθήσουμε περισσότερους ανθρώπους να βρουν ουσιαστικές σχέσεις μέσα από πράγματα που έχουν κοινά, όπως ενδιαφέροντα, γεγονότα και ομάδες».

Από τότε που λειτουργεί η υπηρεσία σε 20 μη ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με την Όρσεθ, έχουν γίνει περισσότερα από ενάμισι δισεκατομμύριο «ταιριάσματα». Το Facebook Dating περιλαμβάνει το Secret Crush, που επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει έως εννέα φίλους ή ακολούθους από το Facebook και το Instagram, με τους οποίους ενδιαφέρεται για πιθανή σχέση. Αν και κάποιος άλλος χρήστης έχει κάνει το αντίστροφο, τότε πρόκειται για «ταίριασμα».

Για κάτι περισσότερο, υπάρχει η δυνατότητα εικονικού ραντεβού (virtual date) μέσω βιντεοσυνομιλίας. Ο ενδιαφερόμενος στέλνει ηλεκτρονική πρόσκληση σε κάποιον/α και, αν πάρει θετική απάντηση, οι δύο τους μπορούν να τα πουν στην οθόνη. Η συνέχεια μπορεί να είναι εκτός οθόνης.