Κόσμος

Καναδάς: ο Τριντό ξεπέρασε τον “σκόπελο” της πρότασης μομφής

Η «χείρα βοηθείας» από την αντιπολίτευση απέτρεψε το ενδεχόμενο προσφυγής στις κάλπες.

Η πρόταση μομφής σε βάρος του Καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό καταψηφίστηκε σήμερα στο κοινοβούλιο, αφού ένα από τα μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης στήριξε τους κυβερνώντες Φιλελεύθερους, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων εκλογών εν μέσω της επιδείνωσης της πανδημίας.

Οι βουλευτές καταψήφισαν, με ψήφους 180 έναντι 146, την πρόταση μομφής που είχαν καταθέσει οι Συντηρητικοί με αίτημα τη συγκρότηση μιας επιτροπής που θα εξέταζε αν η κυβέρνηση χορήγησε παρανόμως συμβάσεις σε φιλικά της πρόσωπα στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της Covid-19, την άνοιξη.

Ο Τριντό χρειαζόταν τη στήριξη και άλλων κομμάτων στη Βουλή για να επιβιώσει η κυβέρνησή του αφού στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν πέρσι δεν εξασφάλισε πλειοψηφία. Το κόμμα των Νεοδημοκρατών στήριξε τελικά τους Φιλελεύθερους, με το σκεπτικό ότι η παρούσα Βουλή πρέπει να συνεχίσει το έργο της για να βοηθήσει τους Καναδούς που πλήττονται από την πανδημία.

Το αποτέλεσμα σημαίνει ότι οι Καναδοί δεν θα χρειαστεί να προσέλθουν στις κάλπες καθώς πλησιάζει ο χειμώνας και η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας.

«Οι Καναδοί δεν θέλουν εκλογές. Αλλά χρειάζονται να γνωρίζουν ότι το κοινοβούλιό τους συνεχίζει να εργάζεται εποικοδομητικά», είπε ο ίδιος ο πρωθυπουργός λίγο πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία.