Πολιτική

Οκτάι: Θα κάνουμε έρευνες και νότια της Κρήτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλιμακώνει την ένταση η Άγκυρα με νέες προκλητικές δηλώσεις του αντιπροέδρου της Τουρκίας.

Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φουάτ Οκτάϊ ανακοίνωσε πως η Τουρκία θα συνεχίσει τις έρευνες της στην Ανατολική Μεσόγειο και τόνισε πως οι έρευνες αυτές θα επεκταθούν και νότια της Κρήτης.

Ο Οκτάϊ στη συνέντευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk ανέφερε πως «εμείς στην υφαλοκρηπίδα μας και οποιοδήποτε σημείο μπορούμε να κάνουμε έρευνες και δεν χρειαζόμαστε την άδεια ή την έγκριση κανενός. Όπως ξέρετε κάποια στιγμή αποσύραμε τα πλοία μας στα πλαίσια της συμφωνίας με την Ελλάδα. Όμως τώρα συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Σε αυτή την περιοχή περιλαμβάνεται και η περιοχή που προκύπτει μετά τη συμφωνία ΑΟΖ με τη Λιβύη. σε αυτές τις περιοχές περιλαμβάνονται και οι περιοχές που βρίσκονται νότια της Κρήτης. Θα συνεχίσουμε».

Ο Τούρκος αντιπρόεδρος όταν ρωτήθηκε αν η Άγκυρα δίνει σημασία στις αντιδράσεις της Ελλάδας τόνισε πως «όχι μόνο η Ελλάδα αλλά οποιαδήποτε χώρα, οτιδήποτε και να πει, η Τουρκία δεν παραχωρεί ούτε μια σπιθαμή εδάφους, ούτε μια σταγόνα νερού. Όποιο κι αν είναι το κόστος. Εμείς απλά κάνουμε έρευνες στα δικά μας εδάφη, στη δική μας Γαλάζια Πατρίδα, τις δικές μας εργασίες. Όπως εμείς δεν παρεμβαίνουμε σε κανέναν, έτσι δεν θα επιτρέψουμε να παρέμβει κανένας σε εμάς».