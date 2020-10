Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ισπανία: εκτός ελέγχου η πανδημία σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η ζωή μας θα γίνει πολύ δύσκολη τους επόμενους 5-6 μήνες», δήλωσε ο Σαλβαδόρ Ίγια.

Εκτός ελέγχου χαρακτήρισε την κατάσταση της πανδημίας του κορονοϊού στην Ισπανία, σήμερα Πέμπτη ο υπουργός Υγείας της ιβηρικής χώρας, προσθέτοντας ότι απαιτούνται δραστικά μέτρα για την καταπολέμησή της.

Ο Σαλβαδόρ Ίγια δήλωσε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει με τις περιφερειακές αρχές περισσότερους περιορισμούς στις μετακινήσεις, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η ισπανική κυβέρνηση αναμένει πως η πανδημία θα καταστήσει «τη ζωή δύσκολη» τους επόμενους πέντε ή έξι μήνες, σύμφωνα με το Reuters.

Χθες Τετάρτη, η Ισπανία έγινε η πρώτη χώρα στη Δυτική Ευρώπη που ξεπέρασε το όριο του 1 εκατομμυρίου κρουσμάτων.