Γεραπετρίτης: “κόκκινη γραμμή” το δικαίωμα μας για τα 12 μίλια

Ο διάλογος με την Τουρκία, όταν ξεκινήσει, θα περιλαμβάνει μόνο, «την οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών, της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ».

«Η οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών είναι το μόνο θέμα που θα τεθεί στο τραπέζι» δηλώνει ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης

«Για εμάς είναι πρώτη προτεραιότητα να υπερασπιστούμε την κυριαρχία της χώρας» τονίζει στο «Θέμα 104,6» και προσθέτει, «Η κόκκινη γραμμή παραμένει το μονομερές, απόλυτο δικαίωμά μας, να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια».

Στο πλαίσιο αυτό, διαμηνύει στην Άγκυρα πως η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί καμία απολύτως περίπτωση δημιουργίας τετελεσμένου ή κεκτημένου. «Δεν πρόκειται να κάνουμε παραχωρήσεις» λέει χαρακτηριστικά και δηλώνει ανοιχτός στο διάλογο, αλλά χωρίς απειλές.

«Ο διάλογος περιλαμβάνει (σ.σ. όταν ξεκινήσει) μόνο την οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών, της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, είναι το ένα και μόνο ζήτημα που θα τεθεί στο τραπέζι» ξεκαθαρίζει ο υπουργός Επικρατείας.

Σε ερώτηση για τα επόμενα βήματα του επιτελικού κράτους θέτει δύο ορόσημα:

-Έως το τέλος του '21 το 90% των επαφών κράτους-πολίτη θα γίνονται από τηλέφωνο ή υπολογιστή.

-Θα ακολουθήσει η μεταφορά αρμοδιοτήτων, πόρων και λογοδοσίας από το κεντρικό κράτος στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτηρίζει «συστημικό πρόβλημα» για την Ελλάδα τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη Δικαιοσύνη, καθώς «η καθυστέρηση δημιουργεί πυλώνες διαφθοράς και αποθαρρύνει επενδύσεις». Ως παράδειγμα επιτάχυνσης αναφέρει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης με στόχο να έρθουν 6 χρόνια πιο νωρίς οι δίκες για τον Νόμο Κατσέλη.

Αναφερόμενος τέλος στο Εθνικό Σχέδιο για τα Άτομα με Αναπηρία τονίζει πως «διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή τους και την πρόσβασή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας».