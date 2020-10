Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δεν είχε χορηγηθεί στον εθελοντή που πέθανε το εμβόλιο της AstraZeneca

Η κλινική δοκιμή του υποψήφιου εμβολίου συνεχίζεται κανονικά καθώς δεν εγείρονται αμφιβολίες για την ασφάλεια του σκευάσματος.

Αναταραχή προκάλεσε στη διεθνή ιατρική κοινότητα, η είδηση του θανάτου του 28χρονου γιατρού Ζοάο Πέδρο Φεϊτόσα, που συμμετείχε στην κλινική δοκιμή του υποψήφιου εμβολίου κατά του κορονοϊού, που αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και η φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca.

Σύμφωνα όμως με δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, αν και ο θάνατος του νεαρού ιατρού προήλθε από τον κορονοϊό, το εμβόλιο δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο του, καθώς δεν είχε λάβει την δραστική ουσία του εμβολίου αλλά ένα ψευδοφάρμακο όπως ορίζει το πρωτόκολλο.

Κατόπιν αυτού, η κλινική δοκιμή του υποψήφιου εμβολίου συνεχίζεται κανονικά καθώς δεν εγείρονται αμφιβολίες για την ασφάλεια του σκευάσματος.

Το εμβόλιο για την Covid-19 του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και της AstraZeneca ακολουθεί με ακρίβεια τις γενετικές οδηγίες που προγραμμάτισαν οι σχεδιαστές του για να προκαλεί ισχυρή ανοσολογική απόκριση, σύμφωνα με λεπτομερή ανάλυση ανεξάρτητης επιστημονικής επιτροπής.

«Το εμβόλιο κάνει όλα όσα περιμέναμε και αυτό δεν αποτελεί παρά καλά νέα στον αγώνα μας κατά της νόσου», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μάθιους, ειδικός στην Ιολογία του Bristol University, επικεφαλής της έρευνας.