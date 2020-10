Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Απορρίφθηκε το αίτημα του Ηλία Κασιδιάρη

Το δικαστήριο ανακοινώνει αν και ποιοι καταδικασθέντες θα οδηγηθούν στη φυλακή.

Απορρίφθηκε, με σύμφωνη εισαγγελική πρόταση, το αίτημα του Ηλία Κασιδιάρη να κληθεί στη δίκη για την Χρυσή Αυγή στέλεχος της κυβέρνησης Σαμαρά.

Εν τω μεταξύ, σε λίγη ώρα θα ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου για το αν θα έχουν ανασταλτικά αποτελέσματα οι εφέσεις των καταδικασθέντων για τη Χρυσή Αυγή.

Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος, το δικαστήριο αφού ολοκλήρωσε τα θέματα των αιτημάτων που τέθηκαν χθες θα επανέλθει σε μία ώρα προκειμένου να ανακοινωθεί η απόφαση για το ποιοί και αν θα οδηγηθούν στη φυλακή.

Εν τω μεταξύ, είναι ιδιαίτερα αυξημένη εντός του δικαστηρίου η παρουσία αστυνομικών.