Κορονοϊός: διάγγελμα Μητσοτάκη για τα μέτρα

Ο πρωθυπουργός έγινε δεκτός από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας την οποία και ενημέρωσε για την πανδημία.

Όπως ανακοίνωσε το Μαξίμου, "σήμερα Πέμπτη, στις 19:00, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθυνθεί με τηλεοπτικό μήνυμα προς τους πολίτες, για το δεύτερο κύμα του κορονοϊού".

Για την κατάσταση στο μέτωπο του κορονοϊού και για τα αποτελέσματα της τριμερούς διάσκεψης στην Κύπρο ενημέρωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι "είμαστε αντιμέτωποι με ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας, αλλά εξακολουθούμε να πηγαίνουμε καλύτερα απο την υπόλοιπη Ευρώπη, όμως αυτό δεν είναι παρηγοριά" και πρόσθεσε ότι το απόγευμα θα απευθυνθεί στους έλληνες για το "που βρισκόμαστε και ποια θα είναι τα πρόσθετα μέτρα που θα λάβουμε". Παράλληλα τόνισε ότι στην τριμερή διάσκεψη στην Κύπρο, επιβεβαιώθηκε ποιες είναι οι χώρες που είναι προσηλωμένες στη διεθνή νομιμότητα τους κανόνες καλής γειτονίας, και στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και ποια είναι η χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο που φαίνεται ότι δεν θέλει να παίξει με τους κανόνες του παιχνιδιού. Είπε ακόμη ότι ο πρόεδρος της Αιγύπτου θα επισκεφθεί επίσημα την Ελλάδα το Νοέμβριο, και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Τουρκία θα αλλάξει στάση και θα σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες.

Τέλος ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κατάσταση που υπάρχει στα σχολεία σε σχέση με τον κορονοϊό, και τόνισε ότι "δεν έχουμε φαινόμενα έντονης μεταδοσης στα σχολεία, και η εξήγηση είναι ότι τηρούνται ευλαβικά τα βασικά μέτρα ασφάλειας, όπως η μάσκα" και ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς για την συνεισφορά τους στην τήρηση των μέτρων.

"Φέρατε την εμπειρία σας ως ανώτατος δικαστής που ερμηνεύει το σύνταγμα έχετε απόλυτο δίκιο ότι η ατομική ευθύνη είναι η άλλη όψη της αλληλεγγύης. Η πράξη μας έχει επίπτωση σε άλλους αλλά και σε ανθρώπους που αγαπάμε. Η ατομική ευθύνη είναι το υπόφειγμα συμπεριφοράς πάνω στο οποίο θα χτίσουμε την συλλογική αλλελλεγγύη" κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Όλος ο διάλογος Σακελλαροπούλου - Μητσοτάκη μπροστά στις κάμερες

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να σας ενημερώσω για τις εξελίξεις στο μέτωπο της μάχης κατά του κορωνοϊού. Όπως βλέπετε είμαστε πια αντιμέτωποι με ένα δεύτερο κύμα, το οποίο έχει έρθει και στην πατρίδα μας. Εξακολουθούμε να πηγαίνουμε καλύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά αυτό σε καμιά περίπτωση δεν είναι παρηγοριά. Και θα έχω την ευκαιρία σήμερα το απόγευμα να απευθυνθώ στους Έλληνες πολίτες, να εξηγήσω πού βρισκόμαστε και ποια είναι τα πρόσθετα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβουμε. Και θα έχω την ευκαιρία στη συνέχεια να σας ενημερώσω για αυτά και για την τριμερή διάσκεψη που είχαμε χθες στην Κύπρο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, ο οποίος αναμένει με ιδιαίτερη προσμονή την επίσημη επίσκεψή του τον Νοέμβριο στην πατρίδα μας. Και νομίζω σε αυτήν την τριμερή διάσκεψη επιβεβαιώθηκε ποιες είναι οι χώρες οι οποίες είναι προσηλωμένες στη διεθνή νομιμότητα, στους κανόνες καλής γειτονίας, στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και ποια είναι η μια χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο που φαίνεται να μη θέλει να παίξει με αυτούς τους κανόνες του παιχνιδιού. Ελπίζουμε ότι αυτή η στάση κάποια στιγμή θα μπορέσει να αλλάξει ώστε να σταματήσει η Τουρκία αυτές τις προκλητικές ενέργειες, που το μόνο αποτέλεσμα που έχουν είναι, όπως φαίνεται εξάλλου, να απομονώνεται ολοένα και περισσότερο διεθνώς.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: Παρακολούθησα κύριε Πρόεδρε τις χθεσινές δηλώσεις. Πράγματι η Ελλάδα όχι μόνο το δηλώνει αλλά και στην πράξη το αποδεικνύει, ότι έχει ακολουθήσει σταθερά την οδό της διεθνούς νομιμότητας, των σχέσεων καλής γειτονίας με όλες τις χώρες της περιοχής. Και αυτό θα ήταν καλό να το ακολουθούν και οι υπόλοιποι γιατί χρειαζόμαστε όλοι για το μέλλον ηρεμία, ασφάλεια και σταθερότητα. Δυστυχώς έχουμε τη μοναδική γειτονική χώρα που τόσο έντονα ακολουθεί το ρόλο του ταραξία όπως και εσείς έχετε πει. Ίσως πρέπει και στην Ευρώπη, που φυσικά έχει αντιληφθεί το πρόβλημα, να επικρατήσει η αρχή της αλληλεγγύης για τους εταίρους, για τα κράτη μέλη, για να δούμε κάποια στιγμή πως θα προχωρήσουμε ανάλογα με τις εξελίξεις.

Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι δυσάρεστη και στα ελληνοτουρκικά και στην ευρύτερη περιοχή, παρόλο που υπάρχουν τριμερείς και πολυμερείς σχέσεις της Ελλάδας με άλλους συμμάχους και γειτονικές χώρες. Νομίζω όμως ότι το μεγάλο μας πρόβλημα είναι το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Όταν άρχισαν τα σχολεία, αν θυμάστε, είχα βρεθεί στο Καστελόριζο και είδα εκεί με μεγάλη χαρά τα παιδιά, ιδίως τα μικρά, με πόση ευκολία αποδέχτηκαν και συμφιλιώθηκαν με τη μάσκα. Τα παιδιά λοιπόν έχουν πολλά να μας διδάξουν για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την πειθαρχία και με την κοινωνική συμπεριφορά. Από ότι παρατηρώ από αυτά που ανακοινώνονται ένα θέμα εμφανίζει η νεότερη γενιά. Πιστεύω ότι είναι μια τριπλή πρόκληση που απασχολεί τους νεότερους ανθρώπους, ότι τα μέτρα έχουν κάποια διάρκεια ήδη και όπως φαίνεται θα χρειαστεί να έχουν και συνέχεια γιατί δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο. Παντού υπάρχει μεγάλη κρίση της πανδημίας με συνέπεια να προκαλείται δυσαρέσκεια. Επίσης οι νέοι έχουν μια πιο δυναμική ζωή διαφορετικό τρόπο ζωής. Μεγαλύτερη κινητικότητα. Και ενδεχομένως αισθάνονται λιγότεροι ευάλωτοι.

Αυτό, όμως, που δεν έχει γίνει αντιληπτό και ελπίζω ότι θα γίνει, είναι ότι το πρόβλημα είναι η ιδιαιτερότητα αυτού του ιού και η υψηλή μεταδοτικότητα που έχει. Μπορεί κανείς για τον εαυτό του να αναδεχθεί κάτι, δεν μπορεί όμως να αναδεχθεί να επιβαρύνει το κοινωνικό σύνολο. Ο ιός χτυπά συλλογικά το κοινωνικό σύνολο και συλλογικά η κοινωνία πρέπει να αμυνθεί. Τα μέτρα, λοιπόν, δεν αποτελούν περιορισμό της ελευθερίας μας, δεν αποσκοπούν σε αυτό –αποσκοπούν στην προστασία των άλλων. Εκεί είναι το κρίσιμο και πιστεύω ότι φεύγουμε από το ζήτημα της ατομικής ευθύνης και περνάμε στην κοινωνική ευθύνη. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και κρίσιμο να γίνει αντιληπτό. Σε ποια μέτρα θα καταλήξετε, προφανώς ακούγοντας τους ειδικούς, θα το δείτε. Μακάρι, όμως, πραγματικά να καταλάβουμε όλοι πόσο έχουμε ευθύνη συνολικά απέναντι στην κοινωνία, ο καθένας από εμάς και όλοι μαζί.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Χαίρομαι που αναδεικνύετε αυτή την διάσταση. Και μιας και μιλάτε και για το ζήτημα των σχολείων, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε αυτή την στιγμή φαινόμενα έντονης μετάδοσης του ιού στα σχολεία και αυτό είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Η εξήγηση την οποία δίνουν οι ειδικοί, όχι μόνον στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια, είναι ότι στα σχολεία τηρούνται ευλαβικά και με την συμμετοχή των εκπαιδευτικών, που θέλω να τους ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά, τα βασικά μέτρα ασφάλειας με σημαντικότερο την χρήση της μάσκας παντού. Από κεί και πέρα, νομίζω ότι μιλήσατε και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά φέρατε και στην συζήτηση την εμπειρία σας ως Ανώτατος Δικαστής που ερμηνεύει το Σύνταγμα. Έχετε απόλυτο δίκιο να λέτε ότι εν προκειμένω, η ατομική ευθύνη, είναι η άλλη όψη του νομίσματος της κοινωνικής αλληλεγγύης, διότι η πράξη που αφορά την ατομική μας ασφάλεια έχει επιπτώσεις τελικά, χωρίς να το γνωρίζουμε και χωρίς να το θέλουμε, σε άλλους. Σε ανθρώπους που αγαπάμε πρωτίστως, στην οικογένειά μας, στους παππούδες, τις γιαγιάδες, τους γονείς μας αλλά και σε ανθρώπους που μπορεί να μην γνωρίζουμε. Γι΄αυτό και είναι σωστή αυτή η διάσταση. Η έμφαση να μην δίνεται μόνο στην ατομική ευθύνη για την προστασία του εαυτού μας, αλλά στην ανάγκη η ατομική ευθύνη να είναι το υπόδειγμα συμπεριφοράς πάνω στο οποίο θα χτίσουμε μια συλλογική αλληλεγγύη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σήμερα αναγκαζόμαστε να πάρουμε, και θα μιλήσω γι΄αυτό σήμερα το απόγευμα, κάποια πρόσθετα μέτρα διότι στην ουσία έχουμε λίγους οι οποίοι παραβιάζουν τους κανόνες, ενώ οι πολλοί συμμορφώνονται. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την αντιμετωπίζουμε.