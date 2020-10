Δωδεκανήσα

40χρονος “πολιορκούσε”… 12χρονη με σεξουαλικά μηνύματα

Τα βίντεο και τα κείμενα που της έστελνε μέσω διαδικτύου. Η αντίδραση της οικογένειας του παιδιού.

Αναβλήθηκε για την 14η Απριλίου 2021 η εκδίκαση ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου υπόθεσης με κατηγορούμενο έναν 40χρονο Έλληνα, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση.

Στον κατηγορούμενο αποδίδεται ότι την 12 Νοεμβρίου 2017, με πρόθεση, κάνοντας χρήση του διαδικτύου και της εφαρμογής «messenger», μέσω του χώρου κοινωνικής δικτύωσης «facebook» και κάνοντας χρήση λογαριασμού σε στοιχεία άλλου ατόμου, που ο ίδιος διατηρεί, απέστειλε σε μια 12χρονη τα εξής μηνύματα:

«…Σε βλέπω συχνά στο δρόμο που περνάς και με ερεθίζεις πολύ»,

«θέλω πολύ να στο …» και

«θα ήθελα πολύ να βρεθούμε οι δυο μας».

Επιπλέον φέρεται να πραγματοποίησε βιντεοκλήση με την ίδια ή να της κοινοποίησε ένα βίντεο στο οποίο έδειχνε σε απευθείας μετάδοση τα γεννητικά του όργανα σε στύση ενώ παράλληλα αυνανιζόταν, ήτοι με χειρονομίες και προτάσεις προσέβαλε την τιμή της ανήλικης στο πεδίο της γενετήσιας ζωής της.

Επιπλέον κατηγορείται για το ό,τι την 20η Δεκεμβρίου 2017, με πρόθεση, κάνοντας χρήση της ίδιας εφαρμογής απέστειλε στην ανήλικη μηνύματα με εξαιρετικά πρόστυχο περιεχόμενο.

Ως συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας παρίσταται ο δικηγόρος κ. Φώτης Ρωμαίος και ως συνήγορος υπεράσπισης του ο δικηγόρος κ. Γιάννης Θώδος.

Σημειώνεται ότι πρόθεση της οικογένειας της φερόμενης ως θύματος είναι η υπόθεση να «κλείσει».

Πηγή: dimokratiki.gr