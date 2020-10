Life

“The 2Night Show”: ανδρική υπόθεση η εκπομπή της Πέμπτης (εικόνες)

Ηθοποιοί με ξεχωριστές διαδρομές στα καλλιτεχνικά δρώμενα, αποκαλύπτουν στιγμές της καριέρας και πτυχές της προσωπικής τους ζωής.

Οι πιο ενδιαφέροντες καλεσμένοι είναι στο «The 2Night Show»! Χιούμορ, ευχάριστα απρόοπτα και διάθεση για εξομολογήσεις έρχονται στο late night του ΑΝΤ1.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» απόψε τον ηθοποιό Μάνο Καζαμία, που πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά του Αντ1 «Παρουσιάστε».

Πώς είναι η συνεργασία του με τον Γιάννη Μπέζο; Ο Μάνος αποκαλύπτει πού γνώρισε για πρώτη φορά τον Γρηγόρη αλλά και πόσο αισθάνεται «παιδί της νύχτας».

Καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Ο αγαπημένος ηθοποιός, μιλά για την ολοκλήρωση, τη συντροφικότητα και την ευτυχία που ζει στο πλευρό της γυναίκας του, Λένας Δροσάκη, καθώς και για τον μονάκριβο γιο του. Πώς βιώνει την πατρότητα;

Στην συνέχεια, αναφέρεται στην συμμετοχή του στο σουηδικό «The Bachelor» και αποκαλύπτει πως βρέθηκε εκεί. Τέλος, μιλά για τον ρόλο του, ως Αλέξης Τσίπρας, στην ταινία του Κώστα Γαβρά «Ενήλικοι Στην Αίθουσα». Τι αποκόμισε από τη συμμετοχή του στην ταινία; Πως ήταν η εμπειρία του στο Φεστιβάλ της Βενετίας; Συναντήθηκε τελικά με τον Αλέξη Τσίπρα; .

Στην παρέα του The 2Night Show έρχονται και οι Αντώνης και Γιώργος Καφετζόπουλος, σε μια αποκλειστική συνέντευξη. Πατέρας και γιος ανοίγουν τα χαρτιά τους, μιλούν για τη σχέση τους εντός και εκτός σκηνής.

Πώς αποφάσισε ο Γιώργος Καφετζόπουλος να γίνει ηθοποιός και σε τι βαθμό επηρεάστηκε από τον πατέρα του; Το επίθετο που φέρει, αποτελεί βάρος για τον ίδιο; Γιατί δεν του άρεσε που ο πατέρας του ασχολήθηκε στο παρελθόν με την πολιτική;

Πώς νιώθει ο Αντώνης Καφετζόπουλος, που ο γιος του ακολούθησε τα χνάρια του και πως είναι να συνεργάζεται μαζί του στην παράσταση «ΤΑΟ»;

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος μιλά για την πορεία του στην τηλεόραση και αποκαλύπτει γιατί αρνήθηκε να κάνει το remake της σειράς «Και Οι Παντρεμένοι Έχουν Ψυχή», που τον έκανε γνωστό και αγαπητό στο ευρύ κοινό.

