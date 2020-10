Κόσμος

Κορονοϊός – Βέλγιο: Στην εντατική η ΥΠΕΞ Σοφί Βιλμές

Θετική στον κορονοϊό η υπουργός Εξωτερικών και πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της.

Στο νοσοκομείο διακομίσθηκε χθες, Τετάρτη, το βράδυ η υπουργός Εξωτερικών και πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου Σοφί Βιλμές, η οποία είχε βρεθεί θετική στον κορονοϊό.

Η Σοφί Βιλμές νοσηλεύεται στην εντατική και σύμφωνα με εκπρόσωπό της, «η κατάστασή της είναι σταθερή, έχει επαφή με το περιβάλλον και την φροντίζουν καλά. Χρειάζεται ιατρική επίβλεψη και νοσηλεύτηκε με συμβουλή του γιατρού της. Διεξάγεται προσεκτική και πολύ επαγγελματική παρακολούθηση από το ιατρικό προσωπικό», αναφέρει η βελγική εφημερίδα La Libre.

H Βιλμές είχε ενημερώσει ότι βρέθηκε θετική στην Covid-19 το περασμένο Σάββατο.