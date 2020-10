Οικονομία

Επιδότηση έως 100% για θέρμανση με φυσικό αέριο αντί πετρελαίου

Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με επιδοτήσεις νοικοκυριών. Τα εισοδηματικά κριτήρια και οι Δήμοι στους οποίους ισχύει το πρόγραμμα.

Με χρηματοδοτική ενίσχυση κατά 65% για νοικοκυριά με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και 100% για τους δικαιούχους του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής επιδιώκει τη μεγαλύτερη διείσδυση του φυσικού αερίου σε περιοχές του Λεκανοπεδίου.

Πιο συγκεκριμένα, προκηρύχθηκε ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος του ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 4,6 εκατ. ευρώ, για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες. Δικαιούχοι με επιδότηση 65% είναι οι καταναλωτές με ατομικό εισόδημα έως 20.000 ευρώ και οικογενειακό έως 30.000 ευρώ. Ενίσχυση κατά 100% δικαιούνται, όπως προαναφέρθηκε, όσοι λαμβάνουν επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Το πρόγραμμα αφορά σε κύριες κατοικίες 22 δήμων της Αττικής, στους οποίους τα ποσοστά διείσδυσης του φυσικού αερίου είναι πολύ χαμηλά. Πρόκειται για τους δήμους: Αγίου Δημητρίου, Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Αιγάλεω, Ασπρόπυργου, Δάφνης - Υμηττού, Διονύσου, Ελευσίνας, Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Κρωπίας, Μάνδρας - Ειδυλλίας, Μοσχάτου - Ταύρου, Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδώνας, Ιλίου, Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Παλλήνης, Πειραιώς, Περιστερίου, Πετρούπολης, Φυλής και Χαϊδαρίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής μέχρι τις 28 Μαΐου 2021.

Όροι και προϋποθέσεις

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μόνο φυσικά πρόσωπα κι εφόσον:

Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, και στις ειδικές περιπτώσεις που η κατοικία αποκτήθηκε μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή παραχωρείται δωρεάν, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής (όχι ο ψιλός κύριος),

Δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης με την Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του 2ου κύκλου της δράσης,

Πληρούν τα προαναφερόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Οι όροι για τις κατοικίες

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη στη δράση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα.

Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από τον αιτούντα, τυχόν συγκύριο/(συν)επικαρπωτή ή τρίτο με δωρεάν παραχώρηση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί. Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες που εκμισθώνονται.

Βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής, σε σημεία με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και διείσδυση φυσικού αερίου σε επίπεδο δήμου έως 25%.

Υφίσταται νόμιμα, ήτοι φέρει σχετική οικοδομική άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/ πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο.

Διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία και δεν έχει ληφθεί καμία άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος από δημόσιο φορέα. Επίσης η αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος δεν έχει ενταχθεί και δεν έχει υποβληθεί για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Για να είναι επιλέξιμη η αλλαγή κεντρικού συστήματος θέρμανσης σε πολυκατοικία, θα πρέπει τουλάχιστον το 50% του πλήθους των ιδιοκτησιών με χρήση κατοικίας να είναι επιλέξιμες.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται, αφορούν σε:

Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Ενεργειακή Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου και έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου. Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης. Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστασίου, κ.λπ. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς). Προμήθεια υλικών σωληνώσεων φυσικού αερίου και καμινάδα. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Καυστήρα - Λέβητα. Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.