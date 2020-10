Παράξενα

Γερμανία: αδειάζουν τα σούπερ μάρκετ από χαρτιά υγείας!

Σχεδόν διπλασιάστηκαν οι πωλήσεις σε χαρτιά υγείας, αντισηπτικά και σαπούνι, μέσα σε λίγες μέρες, καθώς οι Γερμανοί έρχονται αντιμέτωποι με το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι πωλήσεις χαρτιού τουαλέτας και αντισηπτικών είναι πάλι σε άνοδο στη Γερμανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η στατιστική υπηρεσία της χώρας, καθώς η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δεύτερο κύμα κορονοϊού.

Έχουν ξεκινήσει και πάλι οι αγορές μεγάλων ποσοτήτων, ανέφερε η υπηρεσία στο μήνυμά της στο Twitter.

Οι πωλήσεις χαρτιού τουαλέτας κατέγραψαν άλμα 89,9% την περασμένη εβδομάδα συγκριτικά με τα επίπεδα προ της κρίσης, ενώ τα αντισηπτικά (αύξηση 72,5%) και το σαπούνι (αύξηση 62,3%) έχουν επίσης μεγάλη ζήτηση, ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Η Γερμανία υπήρξε πιο αποτελεσματική στο να περιορίσει την πανδημία σε σχέση με άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Βρετανία και η Γαλλία, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται σταθερή αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων. Σ

ήμερα, η Γερμανία ανακοίνωσε για πρώτη φορά περισσότερα από 10.000 νέα κρούσματα COVID-19.