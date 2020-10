Κοινωνία

Ζακ Κωστόπουλος: συκοφάντες όσοι μιλούν για δολοφονία, λένε οι συνήγοροι αστυνομικών

Τι αναφέρουν οι υπερασπιστές των έστολων, που βρίσκονται μεταξύ των 6 κατηγορούμενων.

Δήλωση με την οποία χαρακτηρίζουν συκοφαντικά δημοσιεύματα για την υπόθεση θανάτου του Ζακ Κωστόπουλου έκαναν οι συνήγοροι των 4 αστυνομικών που κατηγορούνται στην υπόθεση του θανάτου 33χρονου ακτιβιστή.

Η δήλωσή τους έχει ως εξής:

"….Με την έναρξη της δίκης στην υπόθεση γνωστής ως «Ζακ Κωστόπουλου» σειρά Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αναφέρουν ψευδώς ότι πρόκειται για υπόθεση «δολοφονίας» και μάλιστα με δήθεν ρατσιστικά κίνητρα. Ως νομικοί παραστάτες των τεσσάρων αστυνομικών επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, μετά απο αυτεπάγγελτη έρευνα αλλά και μηνυτήρια αναφορά, έχει κριθεί ότι το μοναδικό αδίκημα για τους εντολείς μας που διερευνάται, εάν τελέστηκε, είναι αυτό της θανατηφόρου σωματικής βλάβης κατά τη διάρκεια σύλληψης, αδίκημα παντελώς διαφορετικό απο την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως (δολοφονία), χωρίς καμία, έστω και σε επίπεδο υπόνοιας, αναφορά στο βούλευμα για ρατσιστικά κίνητρα. Οποιαδήποτε, λοιπόν, «είδηση» για «δολοφονία» ή «δολοφόνους αστυνομικούς» είναι ψεύδης και συκοφαντική και όσοι την διακινούν ή την αναπαραγάγουν εν γνώσει τους ψεύδονται και οφείλουν να την ανακαλέσουν.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των τεσσάρων αστυνομικών

Θάνος Πλεύρης

Εβίτα Βαρελά

Κωνσταντίνος Γιαννελάκης

Θανάσης Ζαμάνης».