Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: στην φυλακή τα ηγετικά στελέχη

Τι αποφάσισε το δικαστήριο για τους καταδικασμένους.

Στην φυλακή θα οδηγηθούν τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής που καταδικάστηκαν για την διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης.

Το δικαστήριο αναγνώρισε ανασταλτικο χαρακτήρα στην έφεση μονο για 12 απο τους καταδικασμένους, μεταξύ των οποίων οι πρώην βουλευτές Μιχάλης Αρβανίτης, Δημήτρης Κουκούτσης και Ελένη Ζαρούλια.

Σε ότι αφορά τους περιοριστικούς όρους που επιβλήθηκαν στους πρώην βουλευτές που δεν θα οδηγηθούν στη φυλακή, είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους δυο φορές το μήνα και εγγύηση 20.000 ευρώ.

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση στην φυλακή οδηγούνται οι: Νίκος Μιχαλολιάκος γενικός γραμματέας της Χρυσής Αυγής, ο ευρωβουλευτής Γιάννης Λάγος, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Ηλίας Παναγιώταρος, ο υπαρχηγός Χρήστος Παππάς, Αρτέμης Ματθαιόπουλος και ο Γιώργος Γερμενής.

Όλοι έχουν ομόφωνα κριθεί ένοχοι από το δικαστήριο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και έχουν καταδικαστεί σε κάθειρξη σε 13 ετών.

Την ίδια ποινή επεφύλαξε το δικαστήριο στους δυο πυρηνάρχες της οργάνωσης Γιώργο Πατέλη και Αναστάσιο Πανταζή, καθώς επίσης και σε μερίδα καταδικασθέντων για την ανθρωποκτονία Φύσσα.

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος σε δηλώσεις του είπε ότι «είμαι περήφανος για τις ιδέες μου και κάποια στιγμή κάποιοι θα ντρέπονται για την απόφαση αυτή».

Τρεις από τους καταδικασθέντες της Χρυσής Αυγής έχουν παραδοθεί μέχρι στιγμής μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Πρόκειται για τον Ηλία Κασιδιάρη που παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα Ραφήνας, τον πυρηνάρχη της Νίκαιας Γιώργο Πατέλη που παραδόθηκε στη Νίκαια και τον Γιώργο Τσακανίκα στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τη διαδικασία είτε παρουσιαστούν από μόνοι τους είτε συλληφθούν θα οδηγηθούν στη ΓΑΔΑ και από εκεί παραπέμπονται στον εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών.

Μέσα στο δικαστήριο υπήρχαν αρκετά από τα στελέχη της Χρυσής Αυγής, τα οποία έχουν καταδικαστεί και βέβαια συνελήφθησαν αμέσως, μεταξύ αυτών και ο Αρτέμης Ματθαιόπουλος.

Με συνθήματα, όπως, «μέσα οι φασίστες δολοφόνοι», «να σαπίσετε στη φυλακή, γουρούνια φασίστες» και «ο Παύλος ζει» το ακροατήριο αντιμετώπισε τη στιγμή που μπήκαν χειροπέδες στους καταδικασθέντες.