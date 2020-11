Life

Έντι Βαν Άλεν: δημοπρασία για κιθάρες του θρύλου της ροκ

Ποιά τιμή αναμένεται να πιάσει η καθεμία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών.

Δύο από τις ηλεκτρικές κιθάρες του Έντι Βαν Άλεν θα πωληθούν για δημοπρασία, μετά τον πρόσφατο θάνατο του θρύλου της ροκ από καρκίνο.

Οι κιθάρες του εκλιπόντος καλλιτέχνη, κιθαρίστα, συνιδρυτή του ροκ συγκροτήματος Van Halen, προσαρμοσμένες, διακοσμημένες και συναρμολογημένες από τον ίδιο τον Βαν Άλεν, θα πωληθούν σε δημοπρασία του οίκου Julien’s Auctions με θέμα τη μουσική.

Η πρώτη κιθάρα είναι διακοσμημένη με κομψές μαύρες γραμμές και χειρόγραφη υπογραφή του Βαν Άλεν. Πρόκειται για κιθάρα της σειράς EVH Charvel Art 2004. Εκτός από την υπογραφή του καλλιτέχνη, διακρίνονται τα αρχικά του "VH 04" και πιο δίπλα αναγράφεται "San Antonio Texas / 9-28-04" αναφορά σε συναυλία του καλλιτέχνη.

Συνεργασία μεταξύ του Βαν Άλεν και του Ματ Μπρακ, τεχνικό μουσικών οργάνων, η δεύτερη κιθάρα έχει λευκές και μαύρες ρίγες πάνω σε κόκκινη βάση και έχει δημιουργηθεί στα πρότυπα της Frankenstrat. Φέρει ειδικό σημείωμα από τον Βαν Άλεν προς τον στενό φίλο του, Μπράιαν Κας στον οποίο χάρισε την κιθάρα το 1991 αφού έπαιξε σε συναυλία στο Centenary Oyster House στο Σρίβπορτ στη Λουιζιάνα.

Τα δύο μουσικά όργανα αναμένεται, σύμφωνα με τους διοργανωτές, να πωληθούν μεταξύ 40.000 - 80.000 δολαρίων στη δημοπρασία Julien’s Auctions’ Icons & Idols: Rock and Roll στις 4 - 6 Δεκεμβρίου.