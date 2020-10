Πολιτισμός

The Flaming Lips: Συναυλία μέσα σε... τεράστιες φούσκες! (εικόνες)

Η άκρως πρωτότυπη μουσική παράσταση, εν μέσω της πανδημίας κορονοϊού.

Το αμερικανικό ροκ συγκρότημα The Flaming Lips έδειξε τον δρόμο για το πώς μπορούν, μεσούσης της πανδημίας, να δίνονται ζωντανές συναυλίες: σε πρόσφατη συναυλία τους στην Oklahoma City τοποθέτησαν κάθε μέλος της μπάντας και κάθε έναν από τους φανατικούς θαυμαστές τους που ήταν κάτω από τη σκηνή μέσα σε μία γιγαντιαία πλαστική φούσκα.

Η συναυλία που δόθηκε στο Criterion ήταν εν μέρει live show, εν μέρει μουσικό βίντεο. Βέβαια, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι Flaming Lips εγκλείονται σε πλαστικές φούσκες: είναι γνωστό το ότι ο frontman της μπάντας, ο Wayne Coyne, αρέσκεται στα show του συγκροτήματος να βαδίζει πάνω στα κεφάλια του πλήθους (μέσα σε μια γιγαντιαία πλαστική φούσκα). Αλλά, αυτή τη φορά, γέμισαν με 100 φουσκωτές σφαίρες την αίθουσα που υπό άλλες συνθήκες χωράει 3.500 φίλους της ροκ. Και η συναυλία έγινε εκ των πραγμάτων τεστ για ζωντανά show έως ότου περάσει ο κίνδυνος της Covid-19.

«Μ' αρέσει το πώς είναι αυτό, γιατί μπορείς να ενθουσιαστείς όσο θέλεις, μπορείς να στριγκλίσεις όσο θέλεις, απλά δεν μπορείς να κολλήσεις τον διπλανό σου όσο κι αν ξεχαστείς όσο κι αν ενθουσιαστείς» είπε, στο CNN, ο Wayne Coyne. «Το εμπόδιο εξακολουθεί να είναι εκεί, είναι προστατευμένοι κι εσύ είσαι προστατευμένος... αυτή την πλευρά είναι που πραγματικά νιώσαμε σαν επιτυχία».