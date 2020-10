Life

Πολ Μακάρτνεϊ: νέο άλμπουμ δίνει... συνέχεια σε δίσκο του πριν απο 50 χρόνια!

Πως και πότε γεννήθηκε η ιδέα, σε ποιά περίοδο το πρώην "σκαθάρι" δούλεψε την ιδέα του προσωπικού δίσκου.

Πενήντα χρόνια μετά το πρώτο σόλο άλμπουμ του, ο Πολ Μακάρτνεϊ ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο έναν νέο σόλο δίσκο, με τίτλο "McCartney III", ο οποίος θα περιλαμβάνει τραγούδια που δημιούργησε ή ξαναδούλεψε το πρώην μέλος των θρυλικών Beatles κατά τη διάρκεια της καραντίνας που επιβλήθηκε την περασμένη άνοιξη ενάντια στην επιδημία του νέου κορονοϊού.

Το νέο άλμπουμ, που θα κυκλοφορήσει στις 11 Δεκεμβρίου, αποτελεί το τρίτο μέρος μιας τριλογίας, ο πρώτος δίσκος της οποίας -- το πρώτο σόλο άλμπουμ του με τίτλο "McCartney"-- είχε βγει πριν από πέντε δεκαετίες. Το "McCartney II" ακολούθησε δέκα χρόνια αργότερα, το 1980.

Ο πρώην μπασίστας των Beatles εξήγησε, σε ένα δελτίο Τύπου, ότι αρχικά δεν σχεδίαζε να βγάλει ένα άλμπουμ το 2020, όμως η καραντίνα του έδωσε την ευκαιρία να ξαναδουλέψει παλιά τραγούδια που δεν είχαν ποτέ κυκλοφορήσει και κατόπιν του γεννήθηκε η επιθυμία να γράψει καινούργια.

«Όλα αυτά τα χρόνια, εργάστηκα σε ορισμένα πράγματα, όμως ορισμένες φορές δεν είχα χρόνο και τα άφηνα μισοτελειωμένα», δήλωσε ο Πολ Μακάρτνεϊ, εξηγώντας ότι αντιθέτως, η καραντίνα που πέρασε «στην φάρμα του μαζί με την οικογένειά του» του έδωσε τη δυνατότητα να εργάζεται καθημερινά στο στούντιό του.

Ο δίσκος McCartney III, τον οποίο ηχογράφησε στο Σάσεξ (νότια Αγγλία), είναι το 18ο σόλο άλμπουμ του Πολ Μακάρτνεϊ, μετά το Egypt Station, που τον εκτόξευσε το 2018 στην κορυφή του Billboard, για πρώτη φορά εδώ και 36 χρόνια.