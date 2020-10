Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: κατέρρευσε η Μάγδα Φύσσα στο άκουσμα της απόφασης

Η μητέρα του αδικοχαμένου Παύλου Φύσσα, ξέσπασε σε αναφιλητά μόλις η πρόεδρος ανακοίνωσε τις φυλακίσεις.

Κατέρρευσε η Μάγδα Φύσσα στο άκουσμα της απόφασης του δικαστηρίου, που στέλνει τη φυλακή τους βασικούς συνεργούς της δολοφονίας του γιού της και τη διευθυντική ομάδα της Χρυσής Αυγής.

Με χειροκροτήματα, συνθήματα και δάκρυα χαράς έγινε δεκτή η Μάγδα Φύσσα τη στιγμή που βγήκε από τη δικαστική αίθουσα. Οι λίγοι συγκεντρωμένοι φίλοι της οικογένειας και των υπολοίπων θυμάτων φώναξαν στην εμφανώς φορτισμένη μητέρα του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα «ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί».

Σχολιάζοντας την δικαστική απόφαση η κ. Φύσσα δήλωσε «δικαιωμένη, κατά κάποιο τρόπο» αφού «μπήκαν φυλακή οι εγκληματίες».

Κατόπιν, αμέσως, υπογράμμισε την συνεισφορά της Πολιτικής Αγωγής αλλά και του κόσμου που στήριξε την οικογένεια Φύσσα, λέγοντας «θέλω να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για όλο αυτό τον δικαστικό αγώνα που έκανε η Πολιτική Αγωγή, μεγάλος αγώνας που μόνο εμείς που ήμασταν μέσα μπορούμε να ξέρουμε τι έχουν περάσει, και όλο αυτό τον κόσμο που μας στήριξε».

Σε ερώτηση εάν θεωρεί ότι δικαιώνεται ο Παύλος, η Μάγδα Φύσσα αποκρίθηκε, «Αυτό δεν το ξέρω, εάν δικαιώνεται. Μακάρι να ήταν εδώ να το έλεγε ο ίδιος. Μακάρι να ήταν ένα από τα θύματα που χτύπησαν και σακατέψανε. Ας ήταν εδώ να μπορούσε να πει εκείνος, εάν δικαιώνεται ή όχι. Δεν είναι εδώ όμως ο Παύλος. Άρα δε νομίζω ότι υπάρχει δικαίωση για τον Παύλο. Η δικαίωση είναι για εμάς, γι αυτό τον κόσμο που αγωνίστηκε για να αποδείξει ότι όντως είναι μια εγκληματική οργάνωση κάτω από το μανδύα του πολιτικού κόμματος».

Κλείνοντας, η κ. Φύσσα επανέλαβε τις ευχαριστίες της για όσους βρέθηκαν δίπλα τους όλα αυτά τα χρόνια. «Πάνω από όλα αυτό που θέλω να τονίσω είναι να ευχαριστήσω για πολλοστή φορά, γιατί μόνο εγώ που ήμουν εκεί κατάλαβα τον αγώνα τους όλο και τι προσπάθειες και πόση εργασία για να αποδείξουν ότι είναι εγκληματική οργάνωση. Θα μπορούσαν να μην είχαν δουλέψει τόσο πολύ και να μην είχαν τόσα πολλά στοιχεία, γιατί δεν ήταν όλα στη δικογραφία. Για τους δικηγόρους μιλάω και για τον κόσμο όλο αυτό που μας στήριξε όλα αυτά τα χρόνια. Να είναι καλά».