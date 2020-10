Οικονομία

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: αποφυγή μέτρων με βαρύ οικονομικό αντίκτυπο

Ποια ηλικιακή ομάδα είναι πρώτη σε κρούσματα, σύμφωνα με τον Σωτήρη Τσιόδρα. Τι είπε ο Πρωθυπουργός στους Περιφερειάρχες.

Στενότερη συνεργασία με την κεντρική διοίκηση και πιο ενεργό ρόλο των Περιφερειών για την αντιμετώπιση της πανδημίας ζήτησε ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που είχε με τους 13 Περιφερειάρχες της χώρας, λίγες ώρες πριν απο το τηλεοπτικό μήνυμα του προς τους πολίτες

«Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι στη συνολική προσπάθεια να αποφύγουμε μέτρα τα οποία θα έχουν βαρύ οικονομικό αντίκτυπο σας χρειαζόμαστε όλους συμμάχους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το κεντρικό κράτος, αλλά και η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση να συνεργαζόμαστε. Να είναι σε πλήρη εγρήγορση οι ελεγκτικοί σας μηχανισμοί αλλά και εσείς μέσα από τον δημόσιο λόγο τον οποίον αρθρώνετε να υποστηρίζετε τις πρωτοβουλίες», τόνισε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι «τα μέτρα δουλεύουν αρκεί να εφαρμόζονται».

Αμέσως μετά έγινε αναλυτική παρουσίαση των επιδημιολογικών δεδομένων αλλά και της κατάστασης του Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα από τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Στην παρουσίαση τονίστηκε ότι η πρώτη ηλικιακή ομάδα σε κρούσματα είναι πλέον η ομάδα 18-24 ετών και δεύτερη η ηλικιακή ομάδα 25-34. Όπως σημειώθηκε, η μεταφορά του ιού από τις παραπάνω ομάδες στις μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης στο Σύστημα Υγείας. Ο κ. Τσιόδρας τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας εφησυχασμός σε περιοχές που έχουν σήμερα χαμηλό αριθμό κρουσμάτων γιατί όπως έχει δείξει η εμπειρία η κατάσταση μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα.

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν γίνει για την ενίσχυση του Συστήματος Υγείας, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος ζήτησε «να αυξηθεί το βάρος της Αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή των μέτρων». Από την πλευρά των Περιφερειαρχών ζητήθηκε να λαμβάνουν κι αυτοί την πλήρη ενημέρωση που παρουσιάστηκε σήμερα και να αρθούν γραφειοκρατικά εμπόδια για την ταχύτερη προμήθεια υλικού για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού

«Καλημέρα σας, θέλαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση όλοι μαζί και να μοιραστούμε μαζί σας για να έχετε μία εικόνα, τα βασικά επιδημιολογικά δεδομένα, όπως μας τα παρουσιάζει κάθε δύο μέρες ο καθηγητής ο κύριος Τσιόδρας, ώστε να έχετε μία εικόνα ακριβώς που πηγαίνουμε, μία αντικειμενική αίσθηση ποιες περιοχές είναι πιο επιβαρυμένες σήμερα.

Όπως γνωρίζετε σήμερα το απόγευμα θα υπάρχουν μία σειρά από ανακοινώσεις επιπρόσθετες των μέτρων που ήδη έχουμε πάρει από εμένα, που θα εφαρμοστούν άμεσα. Έχουμε ήδη ένα σύστημα κατηγοριοποίησης και γνωρίζετε καλά ποια είναι τα μέτρα τα οποία ισχύουν σε κάθε κατηγορία. Τονίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δυναμικό και μπορούμε να το αναπροσαρμόσουμε π.χ. υπάρχει μία σκέψη για την κατηγορία 4 να αφήσουμε ανοιχτό το λιανεμπόριο. Διότι βλέπουμε ότι δεν έχουμε στο λιανεμπόριο μετάδοση.

Το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή εστιάζεται στην διασκέδαση τις βραδινές ώρες καθώς και σε ορισμένες συγκεκριμένες εστίες που έχουν να κάνουν με γηροκομεία, πρόσφυγες αλλά η μετάδοση πιά του ιού, όπως θα σας εξηγήσει και ο κύριος καθηγητής, είναι κυρίως συνδεδεμένη με δραστηριότητα των νέων και απόλυτα συνυφασμένη με την κινητικότητα και την διασκέδαση κυρίως βραδινές ώρες. Οπότε θα δώσω το λόγο στον Σωτήρη να κάνει την παρουσίαση και στη συνέχεια είμαστε εδώ για οποιεσδήποτε απορίες και ερωτήσεις έχετε.

Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι στη συνολική προσπάθεια την οποία κάνουμε να αποφύγουμε μέτρα τα οποία θα έχουν βαρύ οικονομικό αντίκτυπο σας χρειαζόμαστε όλους συμμάχους είναι πάρα πολύ σημαντικό το κεντρικό κράτος αλλά και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση να συνεργαζόμαστε να είναι σε πλήρη εγρήγορση οι ελεγκτικοί σας μηχανισμοί αλλά και εσείς μέσα από τον δημόσιο λόγο τον οποίο αρθρώνετε να υποστηρίζετε τις πρωτοβουλίες. Γνωρίζω καλά ότι πάντα σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο αυτό μπορεί να δημιουργεί κάποιες μικρές συγκρούσεις συμφερόντων. Και μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι έχουμε και περιπτώσεις παραβατικότητας οι οποίες δεν θα έπρεπε να γίνονται ανεκτές και είναι λίγο-πολύ γνωστές.

Όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται στις τοπικές κοινωνίες. Αυτά τα φαινόμενα πρέπει από κοινού να τα εξαρθρώσουμε και σε αυτό σας χρειαζόμαστε συμμάχους. Διότι έχουμε πια μία πολύ καλή εικόνα και μία δυνατότητα πρόβλεψης πού θα έχουμε πρόβλημα σε 7 μέρες σε 14 μέρες ώστε να μπορούμε να παίρνουμε μέτρα πριν και όχι μετά. Σταματώ εδώ η παρουσίαση που θα δείτε είναι η παρουσίαση την οποία βλέπουμε εμείς τρεις φορές την εβδομάδα. Όποτε Σωτήρη δίνω τον λόγο σε σένα».





Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ο Καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών Θανάσης Κοντογεώργης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου. Παρόντες στην τηλεδιάσκεψη ήταν οι Περιφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Απόστολος Τζιτζικώστας, Αττικής Γιώργος Πατούλης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, Στερεάς Ελλάδος Φάνης Σπανός, Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα και Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης.

Ο Πρωθυπουργός, το απογευμα, με τηλεοπτική παρέμβαση του, θα απευθυνθεί στους πολίτες για την εξάπλωση της πανδημίας και τα νέα μέτρα