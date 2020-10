Κόσμος

Βραβείο Ζαχάρωφ 2020 στην δημοκρατική αντιπολίτευση της Λευκορωσίας

Το σκεπτικό της απόφασης της Ευρωβουλής για την απονομή του Βραβείου.

(Οι δημοκρατικές δυνάμεις στη Λευκορωσία διαμαρτύρονται κατά του βάναυσου καθεστώτος από τον Αύγουστο)

Η απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης για το 2020, το οποίο κέρδισε η δημοκρατική αντιπολίτευση της Λευκορωσίας, θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli ανακοίνωσε το αποτέλεσμα στην αίθουσα ολομέλειας των Βρυξελλών την Πέμπτη στις 13.00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, που αποτελείται από τον πρόεδρο του ΕΚ και τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων.

«Επιτρέψτε μου να συγχαρώ τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας για το θάρρος, το σθένος και την αποφασιστικότητά τους. Έχουν σταθεί και συνεχίζουν να στέκονται σθεναρά απέναντι σε έναν πολύ ισχυρότερο αντίπαλο. Ωστόσο, έχουν στο πλευρό τους κάτι που ακόμη και η πιο ωμή βία δεν μπορεί ποτέ να νικήσει —την αλήθεια. Έτσι, το μήνυμά μου για εσάς, αγαπητοί βραβευθέντες, είναι να παραμείνετε δυνατοί και να μην εγκαταλείψετε τον αγώνα σας. Να ξέρετε ότι είμαστε στο πλευρό σας», δήλωσε ο πρόεδρος Sassoli μετά την απόφαση.

«Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην πρόσφατη δολοφονία ενός από τους φετινούς υποψηφίους, του κ. Arnold Joaquin Morazan Erazo, μέλους της περιβαλλοντικής ομάδας Guapinol. Η ομάδα αυτή αντιτίθεται σε ένα ορυχείο οξειδίου του σιδήρου στην Ονδούρα. Είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσει αξιόπιστη, ανεξάρτητη και άμεση έρευνα για την υπόθεση αυτή και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι», προσέθεσε.

Διαμαρτυρία κατά ενός βάναυσου καθεστώτος

Η δημοκρατική αντιπολίτευση στη Λευκορωσία εκπροσωπείται από το Συμβούλιο Συντονισμού, μια πρωτοβουλία γενναίων γυναικών, καθώς και από εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής και της κοινωνίας των πολιτών. Η Λευκορωσία βρίσκεται εν μέσω πολιτικής κρίσης μετά τις αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές στις 9 Αυγούστου που κατέληξαν σε διαμαρτυρίες κατά του αυταρχικού προέδρου Aliaksandr Lukashenka, οι οποίες στη συνέχεια κατεστάλησαν βίαια από το καθεστώς. Η τελετή απονομής του Βραβείου Ζαχάρωφ θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου.

Την Τετάρτη, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε επίσης νέες συστάσεις, ζητώντας τη συνολική επανεξέταση των σχέσεων της ΕΕ με τη Λευκορωσία.

Το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης απονέμεται σε ετήσια βάση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το βραβείο θεσπίστηκε το 1988 προς τιμήν των ατόμων και οργανώσεων που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Πήρε το όνομά του από το Σοβιετικό φυσικό επιστήμονα και πολιτικό αντιφρονούντα Αντρέι Ζαχάρωφ και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ. Πέρυσι, το βραβείο απονεμήθηκε στον Ilham Tohti, Ουιγούρο οικονομολόγο που αγωνίζεται για τα δικαιώματα της μειονότητας των Ουιγούρων της Κίνας.

