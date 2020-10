Κοινωνία

Φωτιά στην Κερατέα

Κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων πυρόσβεσης απο ξηράς και αέρος.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλα Πεύκα Κερατέας ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 12 οχήματα.

Ρίψεις νερού από αέρος κάνουν 1 αεροπλάνο και 1 ελικόπτερο.

Το έργο των κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες.