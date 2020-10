Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Κρούσματα και σε δεύτερο αντικαρκινικό νοσοκομείο

Συναγερμός στα νοσοκομεία. Μεγαλώνει η λίστα υγειονομικών που είναι θετικοί.

Θετικά στον κορονοϊό βρέθηκαν τέσσερα άτομα του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Είναι το δεύτερο αντικαρκινικό νοσοκομείο με κρούσματα, καθώς χθες νόσησαν από τον κορονοϊό έξι άτομα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο “Αγιος Σάββας” της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο επέστρεψε από άδεια και βγήκε θετικό στον ιό, ωστόσο παραμένει σε καραντίνα και δεν πήγε να δουλέψει στο νοσοκομείο, ενώ ένα ακόμη άτομο εμφάνισε συμπτώματα, έκανε τεστ και βγήκε θετικό. Άλλα δύο άτομα νόσησαν από το ίδιο τμήμα, ενώ όλοι τους τέθηκαν κατευθείαν σε κατ' οίκον περιορισμό.

Τα κρούσματα έγιναν γνωστά την προηγούμενη Πέμπτη και από την Παρασκευή τα χειρουργεία στη μια κλινική δεν πραγματοποιήθηκαν έως σήμερα προληπτικά. Όλοι οι χώροι του νοσοκομείου στους οποίους βρέθηκαν τα κρούσματα έχουν απολυμαθεί, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

«Το νοσοκομείο λειτούργησε κατευθείαν και εφαρμόστηκαν άμεσα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και έτσι ευτυχώς δεν υπήρξε διασπορά», ανέφερε στη Voria.gr ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Θεαγενείου, Βασίλης Μουρατίδης, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι λόγω και της ευαίσθητης θέσης του νοσοκομείου, το οποίο είναι αντικαρκινικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, έχουν παρθεί και τηρηθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά του κορωνοϊού, ωστόσο έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, κάνοντας λόγο για έλλειψη προσωπικού.

«Το προσωπικό στο Θεαγένειο είναι στο 'κόκκινο'. Πρέπει να υπάρξει άμεσα μια ενίσχυση στο νοσηλευτικό προσωπικό», δήλωσε χαρακτηριστικά, καθώς όπως είπε υπήρξε μόνο μια πρόσληψη τραυματιοφορέα κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας, ενώ θα έπρεπε να υπάρξουν πολύ περισσότερες.

Ακόμη, ανέφερε ότι μόνο οι ασθενείς που είναι να μπουν σε χειρουργείο πρέπει να έχουν αρνητικό τεστ κορονοϊού, οι υπόλοιποι ασθενείς για χημειοθεραπείες ή ημερήσια νοσηλεία δεν κάνουν.

Η ΠΟΕΔΗΝ ανέφερε για το περιστατικό ότι το προσωπικό όπως και σε όλα τα νοσοκομεία θα πρέπει να υποβάλλεται σε τακτικά τεστ καθότι οι ασυμπτωματικοί μπορεί άθελά τους να μεταφέρουν τον ιό.

Πηγή: voria.gr