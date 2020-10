Κοινωνία

Επεισοδιακή η παράδοση Μιχαλολιάκου (εικόνες)

Την... "πλήρωσαν" τηλεοπτικά συνεργεία και δημοσιογράφοι.

Επεισοδιακή ήταν η παράδοση του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου στις Αρχές. Εν συνεχεία οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, ώστε να εκτελεστεί η δικαστική απόφαση.

Κατά την αποχώρηση από το σπίτι του, μέλη της συνοδείας του κινήθηκαν εναντίον των τηλεοπτικών συνεργείων και δημοσιογράφων προπηλακίζοντας τους.

Σε πολύ έντονο ύφος η κόρη του Μιχαλολιάκου, Ουρανία, φώναζε και έβριζε διαρκώς προσπαθώντας να κινηθεί απειλητικά προς τους εκπροσώπους των τηλεοπτικών καναλιών.