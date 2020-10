Κόσμος

Εκκενώθηκε ο σιδηροδρομικός σταθμός στη Λιόν

Συναγερμός στην Λιόν. Εκκενώθηκε ο σιδηροδρομικός σταθμός λόγω βόμβας.

Ένα πρόσωπο συνελήφθη μετά τον συναγερμό για βόμβα στον σιδηροδρομικό σταθμό Παρ-Ντιε της Λιόν, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, προσθέτοντας ότι ξανάρχισαν τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών.

Δύο γραμμές ωστόσο, η G και η H, θα παραμείνουν κλειστές μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Ο σταθμός εκκενώθηκε νωρίτερα και τα δρομολόγια διακόπηκαν για πολλές ώρες.

Η τοπική εφημερίδα Le Progress ανέφερε στον ιστότοπό της ότι μια γυναίκα, που μετέφερε πολλά σακίδια, απείλησε να ανατιναχθεί και φώναξε «Αλλάχ Ακμπάρ».

Δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν αν η σύλληψη στην οποία αναφέρθηκε η αστυνομία αφορά αυτήν τη γυναίκα ή κάποιο άλλο πρόσωπο.