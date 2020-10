Κοινωνία

Δημήτρης Γραικός: Ισόβια στον δολοφόνο του κτηνοτρόφου

Με σκυμμένο κεφάλι άκουσε την απόφαση ο 47χρονος κατηγορούμενος. Ικανοποίηση των συγγενών για την ποινή.

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο 47χρονος κρεατέμπορας που κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος ότι σκότωσε και έθαψε τον 59χρονο κτηνοτρόφο Δημήτρη Γραικό, η σορός του οποίου εντοπίστηκε, πέρυσι τον Μάιο, δυόμισι χρόνια μετά την εξαφάνισή του. Ύστερα από πολυήμερη ακροαματική διαδικασία, οι δικαστές τον έκριναν ομόφωνα ένοχο για τη δολοφονία, χωρίς να του αναγνωρίσουν ελαφρυντικό. Η απόφαση έγινε δεκτή με επιδοκιμασίες από συγγενείς του θύματος, ενώ ο κατηγορούμενος επέστρεψε στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή του.

Νωρίτερα, το πρωί, η εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί την καταδίκη του για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πρόταση που τελικώς έγινε δεκτή. Η ίδια τον χαρακτήρισε «αμετανόητο», απορρίπτοντας το σύνολο των ισχυρισμών του για τις συνθήκες θανάτου του 59χρονου. Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, ο κτηνοτρόφος ακολούθησε τον κατηγορούμενο, «καθ' υπόδειξίν του», στην κτηνοτροφική μονάδα που διατηρούσε τότε στον Ανατολικό Θεσσαλονίκης για να εισπράξει χρήματα -περί τις 47.000 ευρώ- που του όφειλε ο 47χρονος από σφαγές ζώων.

Στην απολογία του ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, ο δράστης υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το θύμα κι ότι όλα συνέβησαν κατά την πάλη ύστερα από καβγά που ξέσπασε μεταξύ τους. «(…) χρησιμοποίησε απρεπείς λέξεις. Όταν είπα "σήκω φύγε", με έπιασε από την μπλούζα. Του έδωσα ένα δυνατό χτύπημα, όχι όμως για να τον σκοτώσω. Εκείνος έπεσε προς τα πίσω κι εγώ από πάνω του. Αφού σηκώθηκα βλέπω ότι παρέμεινε αναίσθητος» απολογήθηκε και αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έκανε να επαναφέρει τον 59χρονο, μέχρι που τελικά αποφάσισε να τον θάψει. «Έπιασα τον σφυγμό του, είδα ότι δεν υπάρχει ζωή. Εκεί αποφάσισα να κάνω ό,τι έκανα για να αποκρύψω το γεγονός. Έσκαψα μία τρύπα και με τη βοήθεια φορτωτή έριξα το πτώμα μέσα και το σκέπασα με μπάζα. Το ίδιο έκανα με το αυτοκίνητό του...» ανέφερε χαρακτηριστικά.