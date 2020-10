Πολιτική

Έκτακτη σύσκεψη στο Πεντάγωνο

Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΘΑ συγκάλεσε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, συγκάλεσε, σήμερα, Πέμπτη, 22 Οκτώβριου, έκτακτη σύσκεψη για τον καθορισμό δράσεων που αποσκοπούν στην τήρηση μέτρων και την εφαρμογή διαδικασιών προφυλάξεως του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων από τον κορονοϊό, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Όπως ανακοινώθηκε, στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, καθώς και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, Αντώνιος Οικονόμου.